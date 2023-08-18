猴痘｜44歲及31歲男子確診　曾在港有高風險接觸　累計34宗

衞生署衞生防護中心公布新增兩宗猴痘確診個案，累計34宗。首宗個案涉及一名過往健康良好的44歲男病人，第二宗個案涉及一名有長期病患的31歲男病人，署方已安排兩名病人入住瑪嘉烈醫院，他們現時情況穩定。初步調查顯示，兩人於潛伏期內曾在香港有高風險接觸。



衛生防護中心公布新增兩宗猴痘確診個案。（資料圖片）

衞生防護中心表示，健康良好的44歲男病人自本周日（13日）開始出現水疱、口腔潰瘍及頭痛。他在周三（16日）向私家醫生求醫，並於昨日（17日）到衞生署油麻地男性社會衞生科診所求診；有長期病患的31歲男病人，他自本周一（14日）開始出現局部皮膚潰瘍及淋巴結腫大，他於周三（16日）到衞生署油麻地男性社會衞生科診所求診。

衞生署已安排兩名病人入住瑪嘉烈醫院，他們現時情況穩定。初步調查顯示，兩人於潛伏期內曾在香港有高風險接觸。中心暫未發現兩宗新增個案有流行病學關連，亦未有發現他們與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連。中心正就個案進行流行病學調查，包括接觸者追蹤和調查感染源頭。中心會將個案通報世界衞生組織。

署方提醒市民提高警覺，避免與懷疑感染猴痘的人士作密切身體接觸，同時強烈建議高風險目標群組人士接種猴痘疫苗。