「黃帽工人」壁畫被清　創作家今日再創新作品　冀反思快餐店文化

位於上環半山樓梯街「輝煌快餐店」門外「黃帽工人吃麵」壁畫，被指「令人聯想到黑暴或港獨」，由中西區民政事務處清除，「輝煌快餐店」職員指壁畫已存在接近20年。



創作其中一幅壁畫的作家，為在港定居的藝術家Catherine Grossrieder所創，她喜歡觀察快餐店文化，並創作反思快餐文化的作文，她亦曾在2016年將「輝煌快餐店」外的作品上傳至其社交平台上。



《香港01》記者今晚（24日）返回「輝煌快餐店」外視察，發現已有另一幅壁油代替，畫上一名穿小雞圍裙的、身材圓潤的女子拿着餐蛋飯及公仔麵，有攝影師下午拍到Catherine Grossrieder在餐廳外畫新作。《香港01》正向她查詢。



「輝煌快餐店」門外原本有戴着黃色安全帽的工人吃麵的壁畫，分別為一男、一女及一隻免仔，有店員指油畫已存在接近20年，民政事務處表示，曾收到街坊意見，有人指塗鴉令人聯想到「黑暴」或「港獨」，民政處稱在店方及物業負責人決定下，安排承辦商清除。

Grossriede的跳脫創作混入流行文化，她畫上肯德基伯伯、炸雞廣告公仔，他們身上濺有「不知是茄汁，還是血漬」的液體，圖為作品《Goddes of Grease》。（Catherine Grossrieder）

作者曾在2016年上載作品

追查作品來源，其中一幅戴黃色帽的吃麵女子，為擁有泰國及瑞士血統的街頭藝術家Catherine Grossrieder所創作，她現時在香港居住，在香港街頭多間店舖大閘、大廈牆身等均有留下作品。她曾於2016年在社交平台instagram上載有關畫作，當時仍未爆發反修例事件。

《香港01》記者今晚（24日）返回「輝煌快餐店」外視察，發現已有另一幅壁油代替，畫上一名穿小雞圍裙的、身材圓潤的女子拿着餐蛋飯及餐肉公仔麵，畫風與其中一幅在該位置被清的畫作類近。有攝影師亦表示，今日下午拍到Catherine Grossrieder在快餐店同一位置外，正在繪製新壁畫。

西邊街作品同被清除

翻查資料，Catherine Grossrieder曾在港參加塗鴉大賽並晉身決賽，她喜歡觀察快餐店文化，以塗鴉、Hip-hop、卡通形式繪畫食物和快餐店員，其畫下人物時常是身材圓潤、長髮的女子。

《香港01》記者今（24日）前往西營盤西邊街，尋找Catherine Grossrieder在街頭的另一幅塗鴉，但也已被清去，取而代之是一對「眼睛」油畫。

Catherine Grossrieder曾在2016年在社交平台發布其作品。（Catherine Grossrieder IG）