「黃帽工人」油畫被清　店方證存在20年　食客：地盤頭盔要轉色？

撰文：鄧宇詩
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位於上環半山樓梯街「輝煌快餐店」門外兩幅油畫，被中西區民政事務處指收到投訴「令人聯想到黑暴或港獨」，提醒業權人清除。記者今（24日）日到場視察，油畫已被灰色油漆塗抹，店內職員對事件不予回應，惟指出油畫已存在接近20年。
有已光顧店舖30年的食客指，知道油畫因有黃色頭盔而被清除，「咁我哋啲檸檬茶啲檸檬都要變綠色青檸？」

輝煌快餐店10年前「黃帽工人」油畫　現被指涉違《國安法》遭抹去「黃帽工人」壁畫存在10多年涉違國安法？　張欣宇：低級紅高級黑

位於中西區堅道147-151號（近樓梯街）的大廈地舖「輝煌快餐店」，旁邊一幅畫有戴著黃色安全帽工人正在吃麵的油畫，本月初在民政事務處建議下清除。快餐店女店員表示，不就事件回應，惟指油畫已存在接近20年，亦不知創作者為何人，「第二朝開舖先見到（外牆被畫上油畫）」。被問及未來會否預期再有畫家到來神秘塗鴉，店員謂並不知情。

至於快餐店在20年來是否有較多地盤工友光顧，店員指，附近一直以來都有地盤工程。記者在午市所見，食客有兩名地盤工人在席。

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食客阿強由90年代開始光顧「輝煌快餐店」，他指，店外油畫已存在20年左右，當他知道油畫因黃色頭盔而被清除，他反問，「咁我哋啲檸檬茶啲檸檬，都要變綠色青檸？」他指出，油畫就是要有不同顏色，「呢啲顏色唔畫得，嗰啲顏色又唔畫得，咁油畫一定會有好多顏色。」他續指，「你話你幅畫啱啱出現就覺得唔係幾好啫，但係已經20年前，覺得有少少失望。」阿強笑言，「咁地盤工作安全頭盔要轉顏色，咁對幅畫就有個交代。」他稱，如果執法如此嚴厲，地盤工人頭盔應該要轉成其他顏色。

另一食客劉先生是的該快餐店常客，他知道之前已有油畫畫在店舖外，現時只有灰色的牆「無咁靚」，感到可惜。他指，偶爾有人經過會在此拍照，其實每個人的看法都不一。

居住在該區多年的唐小姐形容，有油畫令快餐店顯得特別，「中午有工人叔叔喺度食晏，都幾襯。」不時亦有區外人來此「打卡」。唐小姐原先並不知道油畫被塗抹，得知原因後直指，「唔關社會運動事㗎，佢不嬲都喺度，唔洗所有嘢都關politics 事。」她稱，「成個soho 區、中環都好多，點解淨係整走佢？」對於油畫被塗抹感到可惜，即使有新作品替代，感覺並不一樣。

「輝煌快餐店」牆上的油畫早於2011年已存在。（google map截圖）

中西區民政事務處今日回覆《香港01》查詢時表示，不時收到街坊意見，指區內有些塗鴉令人聯想到黑暴或港獨。因此，當中西區民政處發現私人物業範圍有塗鴉可能令人有此聯想，民政處會提醒有關業權擁有人、業主立案法團或店舖租戶等，讓他們考慮是否有需要自行處理有關塗鴉。

中西區民政處指，如有關人士希望委託中西區民政處安排承辦商代他們清理相關塗鴉，民政處樂意代勞。民政事務總署強調，就私人物業範圍的塗鴉，清除與否由有關業權擁有人、業主立案法團或店舖租戶自行決定。

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