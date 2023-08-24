「黃帽工人」璧畫被清　民政處：僅轉述意見提醒　無指涉違國安法

位於上環半山樓梯街「輝煌快餐店」門外兩幅油畫，稱中西區民政事務處指收到投訴「令人聯想到黑暴或港獨」，提醒業權人清除。有聲音批評，民政處此舉令本港藝術創作空間縮窄。



《香港01》追問民政處相關油畫如何構成違反《國安法》、提醒店方或業權人自行處理是根於什麼的法律依據、此舉是否令本港藝術創作空間縮窄等。中西區民政事務處回覆查詢時指，不時收到街坊意見，指區內有些塗鴉令人聯想到黑暴或港獨，而當發現有塗鴉可能令人有此聯想則會作「提醒」，強調沒有指塗鴉已經違反或涉嫌違反《國安法》，並指事前亦沒有先諮詢其他部門，璧畫是否違法。



位於中西區堅道147-151號（近樓梯街）的大廈地舖「輝煌快餐店」，旁邊一幅畫有戴著黃色安全帽工人正在吃麵的璧畫，本月初在民政事務處建議下清除。《香港01》就此事追問民政處，相關畫作如何構成違反《國安法》、提醒店方或業權人自行處理是根於什麼的法律依據，以及此舉是否令本港藝術創作空間縮窄等。

中西區民政事務處回覆查詢時指，民政處不時收到街坊意見，指區內「有些塗鴉令人聯想到黑暴或港獨」，而當發現私人物業範圍有塗鴉可能令人有此聯想，民政處會提醒有關業權擁有人、業主立案法團或店舖租戶等，讓他們自行衡量是否有需要處理有關塗鴉。

民政處：6月發現相關油畫內容或會令人聯想到黑暴或港獨

就「黃帽工人」璧畫被清 ，民政處指出，今年6月發現相關油畫內容或會令人聯想到黑暴或港獨，故聯絡大廈法團及輝煌快餐店負責人作口頭提醒，自行衡量有否需要清除相關塗鴉。民政處強調，過程中「並沒有指塗鴉違反或涉嫌違反「港區國安法」，而由於只是提醒，故沒有先諮詢其他部門。」

民政處指，在口頭提醒後，涉事餐廳及法團負責人分別於今年7月13日及7月19日以書面形式委託民政處清除塗鴉。民政處收到後，遂安排承辦商於今年8月6日協助業主清除塗鴉，「不存在民政處主動派員把畫作塗去，期間才要求簽署同意文件」。

民政處強調，就私人物業範圍的塗鴉，清除與否由有關業權擁有人、業主立案法團或店舖租戶自行決定，處方重申「並沒有、亦不會強迫相關人士清除塗鴉或在不情願的情況下簽署同意書。」

「輝煌快餐店」牆上的油畫早於2011年已存在。（google map截圖）

被問到自《國安法》生效後共收到多少宗投訴，涉及區內塗鴉令人聯想到黑暴或港獨， 中西區民政處回覆指，過去三年內曾清除區內約150個位於公共及私人地方的塗鴉。當中，受私人業權擁有人等委託民政處安排承辦商清除塗鴉約10次，但無交代有多少涉及「內容令人聯想到黑暴或港獨」。

政府：事件不存在令本港藝術創作空間縮窄的問題

民政處補充，如提醒有關業權擁有人、業主立案法團或店舖租戶後，其決定清除有關塗鴉，其當然可自行安排，但如果其希望委託民政處安排承辦商代他們清理，民政處亦樂意代勞。處方強調，如其不委託中西區民政處清除有關塗鴉，民政處絕不會主動甚或強行清除。

當局亦指，由於「黃帽工人」璧畫是涉事餐廳及法團負責人，「自行決定委託民政處清除有關塗鴉，故此事件不存在令本港藝術創作空間縮窄的問題」，並重申「若上述人士認為無需要清除相關塗鴉，有權選擇不清除。」