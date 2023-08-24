「黃帽工人」璧畫被清　民政處：僅轉述意見提醒　無指涉違國安法

撰文：呂穎姍 陳葆琳
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位於上環半山樓梯街「輝煌快餐店」門外兩幅油畫，稱中西區民政事務處指收到投訴「令人聯想到黑暴或港獨」，提醒業權人清除。有聲音批評，民政處此舉令本港藝術創作空間縮窄。

《香港01》追問民政處相關油畫如何構成違反《國安法》、提醒店方或業權人自行處理是根於什麼的法律依據、此舉是否令本港藝術創作空間縮窄等。中西區民政事務處回覆查詢時指，不時收到街坊意見，指區內有些塗鴉令人聯想到黑暴或港獨，而當發現有塗鴉可能令人有此聯想則會作「提醒」，強調沒有指塗鴉已經違反或涉嫌違反《國安法》，並指事前亦沒有先諮詢其他部門，璧畫是否違法。

位於中西區堅道147-151號（近樓梯街）的大廈地舖「輝煌快餐店」，旁邊一幅畫有戴著黃色安全帽工人正在吃麵的璧畫，本月初在民政事務處建議下清除。《香港01》就此事追問民政處，相關畫作如何構成違反《國安法》、提醒店方或業權人自行處理是根於什麼的法律依據，以及此舉是否令本港藝術創作空間縮窄等。

中西區民政事務處回覆查詢時指，民政處不時收到街坊意見，指區內「有些塗鴉令人聯想到黑暴或港獨」，而當發現私人物業範圍有塗鴉可能令人有此聯想民政處會提醒有關業權擁有人、業主立案法團或店舖租戶等讓他們自行衡量是否有需要處理有關塗鴉。

民政處：6月發現相關油畫內容或會令人聯想到黑暴或港獨

就「黃帽工人」璧畫被清 ，民政處指出，今年6月發現相關油畫內容或會令人聯想到黑暴或港獨，故聯絡大廈法團及輝煌快餐店負責人作口頭提醒，自行衡量有否需要清除相關塗鴉。民政處強調，過程中「並沒有指塗鴉違反或涉嫌違反「港區國安法」，而由於只是提醒，故沒有先諮詢其他部門。」

民政處指，在口頭提醒後，涉事餐廳及法團負責人分別於今年7月13日及7月19日以書面形式委託民政處清除塗鴉。民政處收到後，遂安排承辦商於今年8月6日協助業主清除塗鴉，「不存在民政處主動派員把畫作塗去，期間才要求簽署同意文件」

民政處強調，就私人物業範圍的塗鴉，清除與否由有關業權擁有人、業主立案法團或店舖租戶自行決定，處方重申「並沒有、亦不會強迫相關人士清除塗鴉或在不情願的情況下簽署同意書。」

「輝煌快餐店」牆上的油畫早於2011年已存在。（google map截圖）

被問到自《國安法》生效後共收到多少宗投訴，涉及區內塗鴉令人聯想到黑暴或港獨， 中西區民政處回覆指，過去三年內曾清除區內約150個位於公共及私人地方的塗鴉。當中，受私人業權擁有人等委託民政處安排承辦商清除塗鴉約10次，但無交代有多少涉及「內容令人聯想到黑暴或港獨」。

政府：事件不存在令本港藝術創作空間縮窄的問題

民政處補充，如提醒有關業權擁有人、業主立案法團或店舖租戶後，其決定清除有關塗鴉，其當然可自行安排，但如果其希望委託民政處安排承辦商代他們清理，民政處亦樂意代勞。處方強調，如其不委託中西區民政處清除有關塗鴉，民政處絕不會主動甚或強行清除。

當局亦指，由於「黃帽工人」璧畫是涉事餐廳及法團負責人，「自行決定委託民政處清除有關塗鴉，故此事件不存在令本港藝術創作空間縮窄的問題」，並重申「若上述人士認為無需要清除相關塗鴉，有權選擇不清除。」

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