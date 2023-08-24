輝煌快餐店10年前「黃帽工人」油畫　現被指涉違《國安法》遭抹去

位於上環半山的「輝煌快餐店」牆上一幅存在十年的油畫，畫有頭戴黃色安全帽正在吃麵的地盤工，近日在民政處介入下抹去，只餘下一片水泥。據「輝煌快餐店」早前向外界透露，民政處懷疑油畫涉違《香港國安法》，最近安排清除。



中西區民政事務處表示，由於不時收到街坊意見，指區內有些塗鴉「令人聯想到黑暴或港獨」，其後已通知相關人士，如需安排清除民政處「樂意代勞」，經餐廳及法團同意後，在本月6日清除。



立法會議員張欣宇不點名批評部門，如果僅因為有人覺得「唔順眼」就塗去作品，是「低級紅、高級黑」，完全脫離事實基礎；新思維立法會議員狄志遠認為，凡事「過份聯想」容易產生寒蟬效應。



據「輝煌快餐店」日前在facebook發帖，指有政府人員表示，油畫涉嫌干犯《港區國安法》，店方已表明牆上的藝術品在10多年前已存在，不涉任何政治成分，但奈何無力與「強權」抗衡，「只能夠忍住憤怒同悲痛，眼白白睇住藝術品嘅消失」，帖文昨日上午已刪除。

「輝煌快餐店」牆上的油畫早於2011年已存在。（google map截圖）

中西區民政處：可能令人有聯想

中西區民政事務處回覆《香港01》查詢時表示，不時收到街坊意見，指區內有些塗鴉令人聯想到黑暴或港獨。因此，當中西區民政處發現私人物業範圍有塗鴉可能令人有此聯想，民政處會提醒有關業權擁有人、業主立案法團或店舖租戶等，讓他們考慮是否有需要自行處理有關塗鴉。

中西區民政處指，如有關人士希望委託中西區民政處安排承辦商代他們清理相關塗鴉，民政處樂意代勞。民政事務總署強調，就私人物業範圍的塗鴉，清除與否由有關業權擁有人、業主立案法團或店舖租戶自行決定。

中西區民政處於今年6月發現堅道147-151號大廈外牆，及其地舖「輝煌快餐店」鐵門有塗鴉，民政處遂聯絡大廈業主立案法團及輝煌快餐店負責人作出提醒。餐廳負責人及法團負責人分別於今年7月13日及7月19日以書面形式同意委託民政處清除塗鴉。民政處於今年8月6日安排承辦商協助業主清除上述兩處的塗鴉。

「輝煌快餐店」牆上的油畫在2015年存在。（googlemap截圖）