「黃帽工人」壁畫存在10多年涉違國安法？　張欣宇：低級紅高級黑

撰文：馮子健
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上環樓梯街輝煌快餐店一幅「黃帽工人食麵」的壁畫，早前被指懷疑涉嫌違反《香港國安法》，而被民政處抹去。根據網上資料，該畫作早於2011年亦即是近年社會運動之前已經存在，店方亦多欠表明不涉任何政治成份，但仍然因有人投訴而「被消失」。

新思維立法會議員狄志遠認為，「如果乜嘢都過份聯想、演繹」，容易產生寒蟬效應。「A4聯盟」立法會議員張欣宇亦認為，如果僅因為有人覺得「唔順眼」就塗去作品，是完全脫離事實基礎，狠批抹去作品的做法是「低級紅、高級黑」。

輝煌快餐店10年前「黃帽工人」油畫　現被指涉違《國安法》遭抺去

狄志遠：政府要有挽回民心的措施

狄志遠稱，政府作風未能配合時勢，有市民擔心《香港國安法》影響生活自由，而政府此舉亦過份演繹，令人擔心任何事情聯想到社會運動都會被禁止。他指國安法應是針對少數人，並非令生活習慣都需要避忌，政府目前更應實行挽回民心的措施。他笑言，與同事討論指是否以後所有印刷品都不要用黃色，工程帽是否亦不能用黃色，穿黑色上衣又是否會被截查。

他指該處壁畫已經存在十多年，有人因個人聯想，認為疑似指社會運動，其實該店並無動機，又表示「如果乜嘢都過份聯想、演繹」，容易產生寒蟬效應，亦會令市民生活諸多避忌，從而擔心每日在「國安法監管」下生活。

張欣宇：有人「唔順眼」就塗去是脫離事實基礎

立法會議員張欣宇稱，如確定是民政處主動要求塗去作品，他會認為相當令人失望、不是實事求是，直言「十幾年前嘅塗鴉，點會同政治意味相關呢？」他認為如果僅因為有人覺得「唔順眼」就塗去作品，其實完全脫離事實基礎。

他指國家領導人在《香港國安法》實施後多次強調，國安法僅針對極少數犯罪人士，現時塗去作品已經是脫離大局方針及偏離原則，誇張而言就是「低級紅、高級黑」。他又稱港府經常指要復常、要講好香港故事、要做好經濟，對外推銷香港有自由、法治基石穩固，不會無罪假定，但現時就反而無看待其他證據的情況下，主動要求塗去作品，令人失望。

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