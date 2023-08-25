黃帽工人壁畫被清　店東嘆無奈：只代表呢區嘅藝術品因為咁被犧牲

半山「輝煌快餐店」門外存在至少近20年的「黃帽工人吃麵」壁畫，因「內容或會令人聯想到黑暴或港獨」，中西區民政處提醒法團及餐廳負責人後，獲同意及委託清除，民政處遂安排承辦商本月6日清除。「輝煌快餐店」店東何先生今（25日）在商台節目稱，民政處人員曾與他接觸，雖無明確表示壁畫違反《港區國安法》哪條文，但「佢（民政處職員）話有機會違反國安法」。



何稱，有與民政處職員解釋壁畫「存在好耐，所有社會運動之發生前已喺度，但對方無正式回應。」之後，他與快餐店職員商量後，「唔想影響間鋪、唔想影響街坊，決定遮咗佢。」壁畫被清除，他慨嘆「可惜、無奈，一幅只係代表我哋舖頭，或者我哋呢區嘅少少藝術品，都要因為咁被犧牲。」他又稱其店只提供膳食，無做任何事情表達政治立場，憂慮藝術表達空間愈趨狹小。



「輝煌快餐店」店東何先生早上在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，壁畫由外國藝術家塗鴉，其中一幅（右手邊一幅有黃帽工人）已塗上長達15年，另一幅（左手圓潤女子食麵）亦已達7、8年。何先生認為是描繪在較高檔的中西區下，地盤工人集中進食快餐的狀況，而壁畫在他接手快餐店時已存在。

店東稱民政處職員曾指「有機會違反國安法」

何先生提到，起初是業主立案法團向其職員指，壁畫涉及國安法，建議他清除，他不以為意，但個多星期後，民政處派員指，該塗鴉或有機會違反國安法，要求他清除，他追問對方十多年前的壁畫涉嫌違例，但對方並無清楚解釋原因，亦無解釋是違反國安法哪一項條文，最終與店員商討後，決定簽署同意書，讓當局清除壁畫。

曾向民政處職員解釋壁畫「存在好耐」 店東稱對方無正式回應

「同佢（民政處職員）講存在好耐，所有社會運動之發生前已喺度，但對方無正式回應......唔想影響間鋪、唔想影響街坊，決定遮咗佢。」被問到壁畫被清除的心情，他慨嘆對此感到「可惜、無奈，一幅只係代表我哋舖頭，或者我哋呢區嘅少少藝術品，都要因為咁被犧牲。」他又強調，其店只提供膳食，並無做任何事情表達政治立場，，憂慮藝術表達空間愈趨狹小。

同佢（民政處職員）講存在好耐，所有社會運動之發生前已喺度，但對方無正式回應......唔想影響間鋪、唔想影響街坊，決定遮咗佢......可惜、無奈，一幅只係代表我哋舖頭，或者我哋呢區嘅少少藝術品，都要因為咁被犧牲。 「輝煌快餐店」店東何先生

他又提到，現時外牆上的新塗鴉是藝術家在店舖收工後才畫上，對感到驚（surprised），證明原創者對藝術和此畫有關心，對此感到榮幸。

「輝煌快餐店」門外原本有戴着黃色安全帽的工人吃麵的壁畫，分別為一男、一女及一隻免仔，有店員指油畫已存在接近20年，民政事務處表示，曾收到街坊意見，有人指塗鴉令人聯想到「黑暴」或「港獨」，民政處稱在店方及物業負責人決定下，安排承辦商清除。