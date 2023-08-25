「黃帽工人」油畫遭清　食店外牆現新作品　街坊不同意舊作引聯想

中上環「輝煌快餐店」外牆的兩幅「黃帽工人」油畫有逾十年歷史，中西區民政事務處稱因有街坊反映「內容或會令人聯想到黑暴或港獨」，本月初委託承辦商清除，昨晚由原創的藝術家畫上另一幅作品。



有地盤工友指，不同意舊作引起政治聯想，若然黃帽令人聯想「唔係咁好嘅嘢」，擔心會影響工友形象：「因為我哋地盤都係帶黃帽，或者有啲都會帶藍帽。」《香港01》記者曾向餐廳負責人查問壁畫一事，但老闆太忙碌，不便接受訪問。



位於中環的輝煌快餐店逾十年外牆兩幅油畫，因「內容或會令人聯想到黑暴或港獨」，中西區民政處提醒法團及餐廳負責人後，本月初已獲同意及委託清除。（林靄怡攝）

記者今日（25日）下午11時半到場視察，午膳時段，餐廳內大部分食客均是穿著工作服的地盤工人在用餐。輝煌快餐店面向樓梯街的趟門及外牆原本一男一女「戴著有黃色安全帽及正在吃麵的地盤工人」的圖案已不復見，取而代之的是畫上一名穿小雞圍裙的、身材圓潤的女子拿着餐蛋飯及公仔麵。

若黃帽引人聯想 地盤工人擔心影響形象

任職地盤工人的楊先生亦指，早前亦有留意到壁畫上的圖案，認為內容會否聯想到有關「黑暴」或「港獨」的政治議題是因人而異：「睇啲人嘅睇法，黃色帽會聯想到19年黑暴事件，但係有啲人唔係。」

他又擔心若地盤工人的裝備容易令人聯想起「啲唔係咁好嘅嘢」，可能有機會影響到工友形象：「因為我哋地盤都係帶黃帽，或者有啲都會帶藍帽。」

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有上環街坊認為新壁畫有新鮮感

街坊馬女士指，因素來喜歡尋找特色壁畫打卡拍照，所以在數年前已留意到餐廳外牆的「黃帽工人」：「幅畫真係好耐，我有時嚟呢間快餐店食早餐，我自己私人都會影低個地盤工人。」

馬女士認為畫作沒有令她聯想到有關「黑暴」或「港獨」：「其實都冇乜嘢，只不過係可能個頭盔同對水靴係黃色？唔太覺有啲咩嘢，因為𠵱家都己經唔係（反修例事件）運動最高峰期間。」

她又提及，昨晚才發現壁畫被新的圖案取替，覺得相當有新鮮感：「冇話太強烈，不過反正有幅新壁畫喺到我覺得都幾靚幾得意，如果啱時間冇咩其他食客喺到我都會影一幅自己做留念。」