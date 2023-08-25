夏季流感高峰｜8歲男童染甲流一度神志不清　3名家居接觸者現病徵

衞生防護中心周四（24日）宣布本港已踏入夏季流感季節，至今日（25日），衞生防護中心稱正調查一宗兒童感染甲型流感嚴重個案，一名過往健康良好的8歲男童，於周二（22日）起發燒和咳嗽，周三（23日）向家庭醫生求醫，到昨日因神志不清而到威爾斯親王醫院急症室求醫，同日入院接受診治。



其呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感（H3）病毒呈陽性反應。臨床診斷為腦病變。病人經治療後好轉，現時情況穩定。衞生防護中心初步調查顯示，病人沒有接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內沒有外遊。他的3名家居接觸者出現呼吸道病徵。中心正繼續調查。



衞生署衞生防護中心。（資料圖片）

男童沒有接種今季季節性流感疫苗 潛伏期沒外遊

衞生防護中心指，個案涉及一名過往健康良好的8歲男童，初步調查顯示，病人沒有接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內沒有外遊，而他的三名家居接觸者出現呼吸道病徵。

染甲型流感H3臨床診斷為腦病變 治療後好轉現情況穩定

中心指，男童於周二起發燒和咳嗽，周三向家庭醫生求醫，周四因神志不清而到威爾斯親王醫院急症室求醫，同日入院接受診治。其呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感（H3）病毒呈陽性反應。臨床診斷為腦病變。病人經治療後好轉，現時情況穩定。

衞生防護中心發言人說，流感可於高危人士引致嚴重疾病，而健康人士亦會受影響。除個別有已知禁忌症人士外，所有年滿6個月或以上的人士都建議接種季節性流感疫苗。有較高風險患上流感及其併發症的人士，包括長者及兒童，應盡快接種流感疫苗。由於人體在接種疫苗後需約兩星期產生抗體，市民應及早接種，預防季節性流感。

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