福島核污水．搶鹽｜有市民一個月前購入半年用量食鹽：見朋友買先

日本於昨日（24日）正式排放核污水入海洋，有市民害怕核廢水會對海洋及食用鹽造成污染，近日內地、澳門及香港均出現「搶鹽」潮。有本港市民早着先機，早於一個月前得悉事件時見朋友買鹽，故也買了足夠一家人食用半年的食鹽，「咁如果搶得到，都係搶返喺屋企擺哂啦。」



不過，亦有市民希望香港人不管在任何情況下都不要去搶購，「我哋香港人唔好咁樣啦，唔好即係乜都搶啊，廁紙啊、鹽啊，唔好咁啦。」



▼8月25日 本港超市出現「搶鹽潮」（荃灣）▼



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鵝頸橋雜貨舖店員：有顧客一次買10包以上

記者今日下午約3時到位於銅鑼灣的三間超市，一般餐桌鹽被搶空，有市民考慮售價較高的英國天然海鹽花。在銅鑼灣駱克道的百佳，貨架上只剩下少量海鹽，有某牌子的加碘鹽亦被清空，有市民掃貨十包以上的粗鹽。位於謝斐道的惠康，則見一排海鹽及海藻有機碘加鈣鹽均售罄，甚至沖繩青海鹽及日本海鹽亦被清空，有市民挑選數包粗鹽。

記者再到位鵝頸橋一帶的雜貨舖巡視，有店舖架上僅存約7包白細鹽，有的則剩6包餐桌鹽，該店員表示有些顧客一次買10包以上。有售賣食用鹽的凍肉舖表示已售罄，另外記者到價真棧分店詢問，獲悉白幼鹽已售光，只見粉色的喜馬拉雅岩鹽。

▼8月25日 本港超市出現「搶鹽潮」（銅鑼灣及灣仔)▼



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市民吳小姐表示，在一個月前得悉日本將排放核廢水後，見朋友買鹽，自己也購買足夠一家人半年食用的鹽。（洪芷菁攝）

面對這波搶鹽潮，市民吳小姐表示，在一個月前得悉日本將排放核廢水後，見朋友買鹽，自己也購買了足夠與家人半年食用的鹽，「有啲嘢唔知嘛，咁如果搶得到都係搶返喺屋企擺曬啦。」她指購買現時的鹽產品較為安心，「跟住驚第二時嗰啲嘢我哋買，就唔係咁好質素囉。產地啊有東南亞、有中國。」

對於有指核廢水或污染食用鹽，市民盧女士表示不擔心，因現時超市的鹽都屬排放核廢水前的存貨，不是最近提生產。她稱不會去搶鹽，認為只要不食用日本產地的鹽，就無需擔心，「我唔食日本嘢咪得囉。」

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主婦：我哋香港人唔好咁樣啦

另一市民陸太尊重搶鹽人士的選擇，但認為市民不需搶，「鹽要食，但我諗唔使搶啩？」她指現時日本輻射水尚未流到香港水域，故指「遲一步再算」。周太則表示：「我哋香港人唔好咁樣啦，唔好即系乜都搶啊，廁紙啊，鹽啊，唔好咁啦。」她希望香港人不管在任何情況下都不要去搶購。

▼8月25日 本港超市出現「搶鹽潮」（北角）▼

