港生育率去年創全球最低　家計會倡制定整套政策移除婦女生育障礙

本港生育率持續偏低，去年更達到全球最低的水平。最近有議員提出鼓勵生育的政策，引起社會討論。家計會執行總監林慧翔今早（26日）於港台節目《香港家書》中表示，本港工時長、經濟負擔重等因素，令部份婦女延遲生育計劃，錯失育齡黃金期。她建議政府制定整套政策，從經濟及親職支援，健康服務等多方面入手，包括房屋、教育、醫療和托兒、稅務寛減等資助，並推動彈性上班、有薪親子假等措施。



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18至27歲青年計劃不生育的比率增加

家計會去年公布的「2021年青少年與性研究」發現，18至27歲青年計劃不生育的比率增加，理想結婚及理想首次生育年齡，亦有上升趨勢。林慧翔認為，年輕人與上一代傳統的觀念有所不同，隨著本港女性教育水平的提高，選擇比較多，不少現代女性選擇專注發展事業。

林認為，考慮生育的香港婦女面對巨大障礙，包括工時長、經濟負擔重、責任大，以及缺乏托兒服務等支援，難以同時兼顧事業及家庭，因此部份婦女因而延遲生育計劃，錯失黃金育齡期，甚至遇到生育困難，未能達至理想的生育目標。

家計會執行總監林慧翔醫生。（資料圖片／呂凝敏攝）

經濟及親職支援、健康服務等多方面締造友善環境

林慧翔指，本港總和生育率於去年下跌至0.701，創下歷史新低，亦是全球最低。但她引述家計會的調查指，本港其實亦不乏考慮生育的婦女，部份受訪者表示「未決定」或「不知道」生育意願。她認為，除了關注移入香港的人口數字外，亦要為市民移除生育障礙。

林指，家計會建議政府制定整套政策，締造一個家庭友善的社會環境，例如經濟上的支援，包括房屋、教育、醫療和托兒資助，稅務寛減、生育及教育基金等。親職支援方面，則包括彈性上班、有薪親子假、加強育嬰及托兒服務、延長有薪產假及父親侍產假等。

至於健康服務方面，家計會建議加強及增撥資源於懷孕前、生育指導、其他性與生殖健康及生育相關的支援，為有需要人士提供方便並可負擔的服務。

林慧翔並強調，生育選擇自由是每個人應享有的權利，故鼓勵市民預早做好家庭計劃，認為任何生育選擇，都應獲得尊重。她希望市民均夠達至理想的生育目標，提升家庭幸福、改善生活滿足感。「衷心祝願我哋、所有香港市民都可以多一點快樂。」