深圳地攤9月解禁︱港青疫情北上搞逾百場夜市　料煎釀三寶可發圍

【深圳地攤/ 路邊攤檔/ 夜市／夜經濟】新冠疫情結束逾半年，本港夜經濟仍陷入「一潭死水」，港府最近提出「搞活搞旺」夜市道。另一邊廂，深圳近日修訂條例，由9月起解禁路邊攤檔，創造地攤經濟。港青麥棟培兩年前洞悉商機，於疫情期間北上發展，為商場策劃夜市，兩年間舉辦過百場，包括香港難得一見的後尾箱市集、露營風市集等。

麥棟培透露，港人在內地擺檔，只需持有相關衞生證明及經營許可，旺區日租只需200元至300元，甚至連港星張景淳亦曾在內地擺攤賣魚蛋，「好多俊男美女都做緊呢件事。」他指港式小吃如煎釀三寶、芒果小丸子等，可在內地夜市發圍。

至於香港方面，他建議政府可放寬相關措施，在中環碼頭劃試點，小規模測試夜市，經檢討後再擴展至其他海濱長廊。不過有售賣手作的檔主認為，不論是深圳或香港，租金為最重要的考慮因素，「唔可以太高，唔係嘅話吸引唔到檔主開檔。」



▼北上港青策劃深圳夜市過百場▼



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港青麥棟培兩年內在深圳合共策劃逾100場夜市

本港「不夜城」美譽在疫情時一去不返，港府近日呼籲商場延長營業時間，試圖恢復夜經濟。但其實由低收入階層為支柱的夜市文化，正是不可缺少的一環，鄰近地區台灣及泰國一直著名於觀光夜市，而深圳近日亦修訂《市容和環境衞生管理條例》不再禁止路邊攤，當地媒體報道更指，「有人情味的城市需要煙火氣。」

港青麥棟培在疫情期間便洞悉商機，兩年前毅然北上深圳成為夜市策劃人。當時他為商場策劃夜市，負責聯絡檔主進駐，商場則提供免費場地，兩年內合共策劃逾100場。直至兩個月前，他有見今夏天氣酷熱不適宜舉辦市集，加上長年離開家人，才回港擴展業務至食品供應。

他表示，市集的種類繁多，除了傳統的室內市集外，亦包括專業餐車、後尾箱市集、露營風市集、花車類市集等。至於9月1日前在深圳街上看到的路邊攤，他則強調在沒有舉辦方向當地監管機構申請下擺放的攤檔，均為不合法。

▼北上港青策劃深圳夜市過百場▼



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深圳夜市申請擺檔需出示相關證明 不會查身份證

那麼，究竟港人是否亦可到深圳擺攤呢？麥棟培表示，早年由於受封關影響，北上擺攤的港人並不多。但據他所了解，與普遍的認知不同，並非所有人為了賺錢而擺攤，當地不少年輕人只為擴展人際網絡，或是與粉絲交流，例如港星張景淳亦曾在內地擺攤賣魚蛋，「好多俊男美女都做緊呢件事。」

他指主辦方會在抖音或小紅書等平台招募攤主，惟部份較嚴格的負責人或會要求申請者，出示健康證或食品經營許可證等。「其實冇人會查佢究竟係咩身份，即係唔會查佢身份證係香港人定內地人。」

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深圳夜市旺區日租200至300元

詳情方面，麥棟培透露，每個夜市的收費不同，若該場地剛開始舉辦或可免租，僅向檔主收取佣金，直至後期才收取租金。一般而言，鬧市區如羅湖、福田或南山區的租金較高，每日收約200至300元人民幣，至於偏遠地區如龍崗區的租金則約50至100元人民幣。

至於其他配套方面，電源主要由主辦方提供，但「後尾箱市集」或沒有電力，檔主需自行準備移動電源解決；另外深圳亦實施噪音管制，因此夜市營業時間一般在晚上10時結束，惟主辦方通常彈性處理，例如以小食檔為例，只要不影響居民，食客可留待至凌晨3時亦無問題。

▼中環街市文創市集▼



芒果小丸子、煎釀三寶檔料受內地人歡迎

不過投資有風險，麥棟培提醒擺攤亦非穩賺的生意，以小食檔為例，雖然啟動資金僅約3至5萬元並不多，但亦受天氣或食材損耗等因素影響。他建議新手初時不需購入過多食材，先觀察該場地的人流及消費力再作評估。「自己試下個場先，啱玩再加大碼。」

他亦提醒，深圳的夜市中，逾半攤檔為茶飲類，尤其是手打檸檬茶，形容為「太過內卷」，因此利潤將被分薄，建議可經營當地罕見的港式小吃。「芒果小丸子其實夏天嚟講係非常吸引嘅產品，或者煎釀三寶內地都冇呢類型。」

他強調，上述資訊僅適用於深圳政府9月修訂條例前的情況，估計屆時將會更為放寬。

▼啟德郵輪碼頭市集▼



「香港市集求其擺張枱」 籲在中環碼頭劃試點測試夜市

回顧香港，麥棟培分析指，港深兩地可互相借鑒，香港的優勢在於國際化，攤檔的種類可以豐富；但深圳的文創及食品單一，形容為「去得多有少少乏味」，相反香港僅地道小食已林林總總，例如格仔餅、芒果小丸子等，亦有多款獨有的特色手信。

但他認為，香港的市集不追求外觀及形式，「商場入面求其擺張枱就可以做呢件事」，因此可仿傚內地夜市增設歌唱等表演，購物與娛樂並行，甚至嘗試舉辦後尾箱市集等，提升顧客的新鮮感。他認為政府可放寬相關措施，在中環碼頭劃試點，小規模測試夜市，經檢討後再擴展至其他海濱長廊。

▼四川成都春熙路、寬窄巷子步行街▼



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促重新發放流動小販牌照推動旅遊

麥棟培並提到，近日在小紅書的網紅宣傳下，富豪雪糕車成為內地旅客的打卡新熱點。他建議政府應重新發放流動小販牌照，讓地道小食發揚光大，成為下一個的網紅景點。「放寬嘅話好多特色嘢會爆出，其實香港有呢類嘢，只係缺少一個場地做呢件事。」

翻查資料，政府曾推行美食車先導計劃，不過旅遊事務署規定美食車停泊在指定營運地點，且每隔固定時間需轉換地點，以致經營者業務不理想，相繼決定不再營運。相反富豪雪糕車持流動小販牌照，可自由到不同地點營業，其「藍色多瑙河」音樂更成為港人的集體回憶。

中環街市文創市集檔主梁女士建議政府可仿傚外國的跳蚤市場，例如定期在每周末舉辦。（夏家朗攝）

市集飾物檔主︰租金唔可以太高

本港現時較盛行在商場舉辦的室內文創市集，惟「煙火氣」略有不足，亦受商場營業時間限制。在中環街市售賣自製飾物的市集檔主梁女士表示，租金為最重要的考慮因素，其次為地點及營業時間，以及電源、宣傳等相關配套。若攤檔僅可在晚間營業，她認為日租收約100多元較合理，「租金唔可以太高，唔係嘅話吸引唔到檔主開檔。」

她亦認為，成功舉辦夜市需要地道小食與文創手作結合，建議政府可仿傚外國的跳蚤市場，例如定期在每周末舉辦，減少對附近居民的影響，同時亦可保持市集的新鮮感。「日日都有，大家會覺得吸引力冇咁大。」