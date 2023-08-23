四川夜經濟．直擊｜成都蘭桂坊完勝中環原版　坐船遊錦江一票難求

【夜經濟/ 夜市/ 四川/ 蘭桂坊/ 酒吧】本港疫後經濟復甦不似預期，「不夜城」的美名似乎與香港漸行漸遠。四川自古以來被譽為「天府之國」，省會成都疫後當地夜生活多姿多采，春熙路及寬窄巷子等步行街均人頭湧湧，直至10時人流仍未見減少，店舖亦未關門落閘。另一邊廂，「成都蘭桂坊」平日氣氛非常熾熱，不少當地年輕人打扮火熱，到酒吧狂歡跳舞。



旅客亦可乘船漫遊錦江欣賞美景，「夜遊錦江」負責人透露，今年截至8月已累計接待旅客164萬人次，形容為一票難求。她認為夜經濟並不僅限於宵夜，現已擴闊至購物、美食及音樂等結合的消費模式。「成都蘭桂坊」亦有夜場負責人指生意火爆，周末需要訂枱，否則晚上爆滿將沒有空位，「成都人不一樣，掙錢只為享受。」



記者歐陽德浩四川直擊



▼四川成都春熙路、寬窄巷子盛況▼



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成都夜生活多姿多采 商店晚上10時仍未落閘

相信港人對四川的印象，仍停留於表面的大熊貓、三星堆或樂山大佛等。其實四川的經濟對比沿海地區絲毫並不遜色，去年在全中國位列第六，僅次於廣東、江蘇等經濟大省。至於省會成都的GDP，若不計及香港更位列第七，只稍遜於「北上廣深」超一線城市，更高於經濟發達的杭州及南京等，可謂中國「西南第一城」。

新冠疫情過後，港人的消費習慣及出行模式改變，本港「不夜城」的稱號已名存實亡。反觀內地，過去三年曾採取嚴厲的「封城」措施，惟隔壁深圳或是千里以外的成都，夜生活已逐步恢復至疫前水平。記者連日觀察發現，成都的酒吧街及夜市等，晚上均人頭湧湧，直至10時人流仍未見減少，商店亦未關門落閘。

▼成都「夜遊錦江」美景一覽▼



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「夜遊錦江」船票難求 截至8月已接待164萬人次

香港維多利亞港夜景聞名世界，成都亦有充滿歷史底蘊的錦江，唐代詩人杜甫及李白等的作品，便曾多次提及錦江，例如《登樓》的「錦江春色來天地」。因此時至今日，錦江被成都政府打造成旅遊景點，旅客可先在東門碼頭外體驗古代的市集文化，其後上船觀賞河岸景色，穿梭多條橋樑，包括著名打卡點安順廊橋。

「夜游錦江」項目營銷負責人楊苛表示，隨著經濟全面復蘇，今年截至8月已累計接待旅客164萬人次，較去年增長530%，累計收入達2,300萬元人民幣。船票方面，她透露平日客流量約1,200人，周末更達到1,500人上限，當中八成乘客來自外地，形容為一票難求。

「夜游錦江」項目營銷負責人楊苛。（歐陽德浩攝）

夜經濟不僅限吃宵夜 籲香港可發掘文化特色

「以前夜經濟都是大家出來吃個夜宵，現在更多是大家對美好生活的一種嚮往與期許。」楊苛認為，現在夜經濟並不僅限於宵夜，已擴闊至購物、美食及音樂等結合的消費模式。因此「夜遊錦江」亦增加燈光秀、NPC互動環節、非遺文化傳承人擺攤等沉浸式體驗元素。

楊苛又指，成都近年不斷提升步行街等夜遊景點，故看好未來再創高峰，又透露已購買新船隻增加運力，將於下半年運抵。問到香港應如何發展夜經濟，她建議設計旅遊景點時，可先挖掘文化特色，再去打造相關場景，便可帶動商業發展。

▼直擊「成都蘭桂坊」▼



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成都蘭桂坊氣氛熾熱 夜場周末爆滿需先訂枱

在東門碼頭步行約5分鐘，便可到達另一個毗鄰錦江的景點「成都蘭桂坊」。原版的中環蘭桂坊自疫情過後，街上熱鬧場景卻不再，惟後繼者成都蘭桂坊，平日晚上仍絡繹不絕，不少年輕人打扮火熱到酒吧狂歌熱舞，氣氛非常熾熱。有夜店負責人透露，已恢復至2019年相近的生意額，即使店內可同時容納500至600人，但周末仍需要訂枱，否則晚上11時爆滿便沒有空位。

該負責人又指，顧客平均年齡約30歲，人均消費約300多元，旅客佔當中三成，來自全國各地。他觀察到新一代年輕人重視傳統文化，聖誕節或萬聖節不再受歡迎，由七夕等中國節日取代。問到為何平日有大批年輕人到酒吧玩樂，「成都人不一樣，掙錢只為享受。」

▼四川成都正宗香辣火鍋▼



其實本港並不缺乏「夜遊錦江」或「成都蘭桂坊」等相關旅遊資源，惟兩地相較之下，當地的夜經濟明顯已恢復如常，香港卻仍停留在討論推動夜經濟的階段。有成都居民便表示，「一方水土養一方人」，稱成都人就如同樣於四川出生的宋代詞人蘇軾一樣，天性樂觀豁達，因此當地的夜經濟能在短時間內得以復興。