MIRROR演唱會｜阿Mo二頭肌和三頭肌反應增多　父盼上肢先動起來

MIRROR演唱會意外發生至今逾一年，重傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍然留醫，其父親、牧師李盛林今日（26日）再發出代禱文，表示阿Mo現時大致可以正常排便，但盼大家可以繼續為尿道內外的括約肌神經能回復過來，得以自主控制禱告。



至於二頭肌和三頭肌方面，李盛林指，其對肌電圖持續多了一點點反應，盼透過肌電圖EMG的反應，訓練大腦神經重拾二頭肌和三頭肌的活動模式，使阿Mo的上肢可以先活動起來。他指出，想不到阿Mo的受創，成了世界各地基督徒和有心人關注的事件，也觀看神的能力可以怎樣彰顯。至於本月底的聆訊，他則盼能顯明事實真相和各方該負的責任。



▼2022年7月28日紅館MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）IG照片▼



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無再出現尿道炎 大致可以正常排便

牧師李盛林今日（26日）發出代禱文指，阿Mo現時每次排尿後用超聲波監察下一膀胱，而都是處於正常狀態，故現時可減至每星期照膀胱超聲波一次，及幾星期照腎臟超聲波一次，以確保整個系統沒有異常。

他表示，至現在為止，再沒有出現尿道炎，大致可以正常排便，但盼大家可以繼續為尿道內外的括約肌神經能回復過來，得以自主控制禱告。

至於二頭肌和三頭肌方面，李盛林指，其對肌電圖持續多了一點點反應，盼透過肌電圖EMG的反應，訓練大腦神經重拾二頭肌和三頭肌的活動模式，使阿Mo的上肢可以先活動起來。

▼2022年7月28日 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼



寄望「幹細胞」神經復康治療發展

另外，他又提到，最近得悉香港有研究團隊研究 「幹細胞」在神經復康治療上的效能，並取得初步成功，祈願科研人員能開啟神創造的神經機制，以致可以應用在人體神經復康上，造福有需要的患者。

至於本月底的聆訊，他則盼能顯明事實真相和各方該負的責任。他指出，想不到阿Mo 的受創，成了世界各地基督徒和有心人關注的事件，也觀看神的能力可以怎樣彰顯，「盼在阿Mo身上，可以繼續彰顯和見證神的大能。」

代禱信全文：

繼續禱告，繼續看見神的大能......

李盛林牧師 // 啟言（阿Mo）代禱信 57 (20230827)

『…(神)不會讓你們遭受無法承受的試探；相反，你們受試探的時候，他總會開一條出路，好讓你們能忍受得住。』（新普及譯本 -- 哥林多前書10:13）

（一）啟言（Mo)

1) 香港「幹細胞」研發：

(感恩禱告)

最近得悉香港有研究團隊研究 「幹細胞」在神經復康治療上的效能，並取得初步成功。祈願神賜智慧聰明給科研人員能開啟神創造的神經機制，以致可以應用在人體神經復康上，造福有需要的患者。

2) 泌尿及排泄系統

(感恩)：

經過一段時間，在每次排尿後用超聲波監察下一膀胱，都是處於正常狀態。現時可減至每星期照膀胱超聲波一次，及幾星期照腎臟超聲波一次，以確保整個系統沒有異常。並到現在為止，再沒有出現尿道炎。

(禱告)：

現時大致可以正常排便，但請繼續為尿道內外的括約肌神經能回復過來，得以自主控制禱告。

3)「肌電圖EMG 反應」：

(感恩)：

二頭肌和三頭肌對肌電圖持續多了一點點反應。

(禱告)：

透過肌電圖EMG的反應，訓練大腦神經重拾二頭肌和三頭肌的活動模式，使阿Mo的上肢可以先活動起來。

(二) Mo爸媽

*1)「神蹟與人體定律」有衝突嗎？ *

a) 其間一直禱告思想著： 「神蹟與人體定律」有否衝突？

b) 起初神創造的時候已賦予大自然和人體有一定運作的規律。「神蹟」似是違反了起初神創造的原意。但察看 耶穌在地上所行的神蹟，卻超越了創造的規律。目的是要人知道神的榮耀和能力，也要人認識耶穌，得著新生命。

c) 想不到阿Mo 的受創，成了世界各地基督徒和有心人關注的事件，也觀看神的能力可以怎樣彰顯。盼在阿 Mo 身上，可以繼續彰顯和見證神的大能。

2) 「事件再度聆訊」

本月29號「紅館演唱會事件」再度聆訊，盼能顯明事實真相和各方該負的責任。