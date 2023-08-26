市民擔凳仔排隊港航派機票｜港女搭的士奇葩舉動｜今日必看8分鐘

香港航空派機票 市民凌晨擔凳仔排隊等攞飛

【香港航空/搶機票/免費機票/附加費】香港航空今日起兩日（26及27日） 在銅鑼灣Fashion Walk中庭位置舉行 「夾機票」活動並送出一千張前往18個熱門航點的單人來回免費機票，包括大阪、東京成田、福岡等港人外遊景點。

民眾盲搶鹽 河南：鹽可供全國吃3.3萬年 雲南：鹽層始於侏儸紀

8月24日，福島第一核電站核污染水排放入海，受此影響，中港澳多地的線下商超都出現了生活食鹽賣斷貨的現象。各地鹽業協會、集團紛紛呼籲群眾不必「搶鹽囤鹽」。

其中河南日報指出，河南葉縣岩鹽資源豐富，「3300億噸岩鹽可供應全國人民吃3萬3000年。」，另外雲南鹽業則強調，雲南鹽業產品全部為高原深井礦鹽，鹽層形成於距今1億5千萬年前侏儸紀時期，埋藏於地下500到1000米，遠離污染，要民眾不須擔心庫存和日本核廢水排放後的污染問題。

凱柏峰III賣138伙 發展商：暫沽73伙套現逾5.8億

由信置（0083）、嘉華國際（0173）、招商局置地（0978）及港鐵（0066）合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰III ，今日（26日）於尖沙咀進行首輪開售，共138伙單位，折實平均呎價16,308元，折實入場價577萬元。項目昨日下午3時截票，累收逾2300票，超額認購15.6倍。

蘇拉升級為強颱風 預測威力逼近杜蘇芮

熱帶氣旋「蘇拉」18小時內連升兩級，昨晚（25日）8時由強烈熱帶風暴增強成為颱風，到今午（26日）2時再升級為強颱風，中心附近最高持續風速升至每小時155公里。蘇拉風眼已清晰可見，目前於香港之東南偏東約1,050公里、菲律賓呂宋島以東海域「打轉」。

【車CAM片】港女搭$27的士都「走數」 奇葩舉動嚇呆司機！

搭的士用這種方式「走數」，也太奇葩了吧！本港網絡瘋傳「車CAM（行車記錄器）」影片，有港女乘的士往旺角下車時要支付27元車資，她於是伸手入衫內疑似胸圍位置取出20元港幣，並要求司機「等等」待她再取出7元，沒想到港女隨即下車離開未有回頭。司機對港女反應看呆，直斥「X妳啊，白X痴」。

網民看過影片都批評港女「走數」行為，「搞錯！離晒譜」、「7蚊都走數」、「乘客要扣20分」；也有網民笑言「有味二十蚊紙」。

57歲甯國良黃牛山行山失蹤 事隔3日致電家人 目前難站立兼缺水

周三（23日）凌晨時分，57歲男子甯國良離開黃大仙區景福街寓所前往黃牛山，其後失去音訊。家人同日報案求助，警方、消防及民安隊連日到黃牛山一帶搜索，但未有發現，事隔三日終傳來事主的消息。

郊野義務搜索隊CVST 今日（26日）在Facebook專頁發文，指甯國良今早7時16分成功致電家人，但未能報告確實位置，並表示手機接近無電。文中交代事主目前身體狀況不好，不能站立及缺水。政府多部門仍在搜索，郊野義務搜索隊今早及下午亦派人上山協助尋人，並利用無人機接收事主手機訊號，但目前未有發現。

中國首部反詐電影《孤注一擲》總票房突破30億 原型人物母親至今仍未走出陰影

中國首部反詐電影《孤注一擲》熱映，據「貓眼專業版」數據顯示，從8月5日點映至今，該片一直蟬聯每日票房榜第一，目前總票房已突破30億元人民幣，進入中國影史前20名。近日，內媒對話《孤注一擲》原型人物母親，她表示，兒子已在柬埔寨墜亡三年多，但仍未走出陰影，希望尋找真相。她又希望年輕人擦亮眼睛，不要再被「高薪暴富」誘惑。