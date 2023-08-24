粉嶺高球場覆核案　哥球會求暫緩環評報告　官批暫緩令至案結

政府將收回粉嶺高球場部份土地興建住宅，香港哥爾夫球會指土拓署的環評報告內有多處不符要求，後來交附加資料後，環保署聽取公眾意見，便有條件批准報告，因而要求司法覆核，並向高院申請暫緩該環評的臨時禁令，高等法院法官高浩早前聽取陳詞後，今(24日)頒令批准暫緩令至司法覆核案有結果為止，但暫緩令不會阻礙土拓署進行檢視工作，包括現場視察。



申請人為香港哥爾夫球會，建議答辯人則是環保署署長，土木工程拓展署被列作有利害關係方。案件現已排期2024年5月9日審理，預計需時三天。

環保署宣布收回部份粉嶺高球場土地的時序。(詳看下圖)

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球會強調政府不應忽視保育問題

代表球會的律師早前陳詞指，環評報告有多項錯漏，環保署接納該報告屬越權，又指高球場是一個有逾百年歷史的文化遺產，是亞洲其中一個最佳的哥爾夫球場，其歷史價值不低於皇后碼頭，屬集體回憶，同時球場內有古樹名木及瀕危的動植物品種。

球會又指是次司法覆核非要政府把球場續租予球會，或拖延發展，而是處理環評報告是否有錯漏，強調政府不應為解決房屋需求，忽視保育問題。

無論結果為何球會均無法保留用地

代表政府的律師回應指，相關政策是出於好意，強調政府支持體育發展，同時亦需解決房屋問題 。政府質疑推翻環評報告是否有實際用途，根據現行法例，政府沒有法律責任提交新的環評報告。政府一方強調，無論司法覆核的結果為何，球會均無法保留用地，即使球會勝訟，亦不代表建屋計劃會完結。

案件編號：HCAL1258/2023

政府準備收回粉嶺高球場的部份。(詳看下圖)