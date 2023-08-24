粉嶺高球場｜高院准暫緩執行環評報告　港府：如期9.1收部份土地

香港哥爾夫球會就環保署批准粉嶺高球場發展用地的環評報告提出司法覆核，高等法院今日(24日)下午批准暫緩執行有關環評決定，直至明年正審。政府發言人傍晚回應指，法庭決定暫緩執行環境保護署署長批准環評報告決定，但明確表示不影響土木工程拓展署展開為履行環評報告批准條件所作的房屋密度和布局檢討。發言人又稱，政府會如期於9月1日收回粉嶺公路以東32公頃粉嶺高爾夫球場土地。



環保署宣布收回部份粉嶺高球場土地的時序。(詳看下圖)

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政府9月1日收回粉嶺高球場32公頃土地，香港哥爾夫球會上月入稟司法覆核，要求推翻環保署通過粉嶺高球場環評報告的決定。高院早前開庭處理臨時暫緩執行環評程序申請，法官高浩文今日頒判辭，裁定批准暫緩執行環評程序的命令，直至該司法覆核有結果為止。

政府發言人傍晚回應指尊重法庭裁決，並指法庭決定暫緩執行環境保護署署長批准環評報告決定，但明確表示不影響土木工程拓展署展開為履行環評報告批准條件所作的房屋密度和布局檢討。

發言又指，政府會如期於9月1日收回粉嶺公路以東32公頃粉嶺高爾夫球場土地，而文化體育及旅遊局已交代其後的場地管理及開放安排。同時，城市規劃委員會將繼續推進現正進行的法定城規程序。

政府準備收回粉嶺高球場的部份。(詳看下圖)