香港大學生10大必玩OCamp房Game　一款遊戲最啱跟心儀對象表白！

撰文：番茄妹
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各位大學新生!就快要開學啦，相信現在有很多大學新生正如火如荼地參加不同的Ocamp pre-camp，各自為就快到來的正式Ocamp進行準備。但Ocamp 裡必玩的遊戲你是否真的都認識呢?以下的遊戲你又認識多少呢?

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說到Ocamp重頭戲，那一定非房Game莫屬，大家可以圍在一起，透過不同遊戲，讓大家刺探雙方的軍情，還可更深入了解和認識身邊的Freshman BB。除此之外，分分鐘玩房Game是你出Pool的好機會。所以玩得好房Game，有班好組兄弟姊妹，其餘遊戲自然都會玩得駕輕就熟啦!

為了讓各位大學新鮮人能為Ocamp做好十全的準備，小編一共整合了以下十個Ocamp必玩的遊戲，各位FM去Ocamp前記得要睇呀!

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