香港大學生10大必玩OCamp房Game　一款遊戲最啱跟心儀對象表白！

各位大學新生!就快要開學啦，相信現在有很多大學新生正如火如荼地參加不同的Ocamp pre-camp，各自為就快到來的正式Ocamp進行準備。但Ocamp 裡必玩的遊戲你是否真的都認識呢?以下的遊戲你又認識多少呢?



👉連登仔嘆中文輸入法暴露年紀 識倉頡已是老餅 00後咁打字超震驚

👉李家超是氣功大師、她最愛泰拳！6個香港高官原來是「武林高手」

說到Ocamp重頭戲，那一定非房Game莫屬，大家可以圍在一起，透過不同遊戲，讓大家刺探雙方的軍情，還可更深入了解和認識身邊的Freshman BB。除此之外，分分鐘玩房Game是你出Pool的好機會。所以玩得好房Game，有班好組兄弟姊妹，其餘遊戲自然都會玩得駕輕就熟啦!

為了讓各位大學新鮮人能為Ocamp做好十全的準備，小編一共整合了以下十個Ocamp必玩的遊戲，各位FM去Ocamp前記得要睇呀!

+ 16

同場加映:港大女生淚斥舍堂仙制 逼新生瘋狂行路12個鐘 一事令她憤而退宿

DSE放榜後隨著JUPAS公佈Offer，相信同學對大學生活都多了幾分憧憬，例如「大學5件事」。5件事之中很多人都表示住Hall是個不能缺少的經歷，不過入學前你又知道自己適合住宿舍嗎？

👉港大女生淚斥舍堂仙制 逼新生瘋狂行路12個鐘 一事令她憤而退宿