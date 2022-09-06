大學Ocamp爆新冠群組　疑「房game」除罩傳播　學生料大批人中招

本港學生呈報感染新冠病毒個案高企，有大學疑爆發多個Ocamp迎新營群組。有中大學生向《香港01》表示，其參加的Ocamp有學生染疫，並聽聞有其他Ocamp染疫情況，相信有不少人中招。據悉港大醫學院早前亦向學生發信，指有參加Ocamp學生初步陽性，提醒確診學生勿進入校園。



港大指近日確診數目持續上升，大學要求學生合作，繼續對疫情保持警覺；中大表示，校方要求參與迎新活動的新生及負責籌辦的同學，需每天進行快速抗原測試及上載檢測結果。



中大生：玩遊戲時無除口罩 但有共同聚餐

有指中大有學院的Ocamp活動，有三分之一參與學生染疫，部份未有呈報。有參加今年Ocamp的中大學生向《香港01》表示，其營內亦有人染疫，自己做核酸檢測但幸好陰性，並稱陽性學生都向衞生署呈報個案，又稱無在玩遊戲時除罩，但會共同聚餐。該名學生又指聽到有Ocamp爆發群組，料有不少人染疫。

港大醫學院據悉早前亦發電郵予學生，指有參加OCamp的學生初步陽性，提醒染疫學生切勿進入校園。有學生稱，Ocamp大部份時間雖然會配戴口罩，但在玩「房game」時則有機會脫下口罩。

港大：迎新活動不可過夜通宵舉行

港大發言人表示，大學指引規定，迎新活動不可過夜通宵舉行，避免活動期間防疫意識容易有所鬆解，所有參與活動的人均要掃「安心出行」顯示打齊三針疫苗。港大又說，近日確診數目持續上升，大學要求同學合作，繼續對疫情保持警覺以減低病毒傳播的風險，校方會繼續密切留意疫情的發展，因應情況調整相關措施。

中大：所有參加迎新活動學生需每日快測

中大回覆指學院或學系及書院迎新活動必須跟從大學防疫措施，包括受感染者之上報機制。大學要求參與迎新活動的新生及負責籌辦的同學，需每天進行快速抗原測試及上載檢測結果，如結果為陽性，必須於申報平台上報，並提供本校密切接觸者資料，大學根據上報結果作出適切的跟進，而確診者不能參加任何迎新活動；校方又強調一直提醒各師生遵守防疫措施，如不幸受感染，應通報大學，同時應把檢測結果呈報至衞生署。

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