社署女心理學家稱從商失利　騙兩銀行貸款470萬　認欺詐囚30個月

社署女臨床心理學家於3年間，利用成立的空殼公司和虛假資料，成功獲銀行批出三筆貸款，合共逾470萬元。臨床心理學家今(28日)在區域法院承認相關控罪，法官指被告犯案有計劃，並濫用現行制度的漏洞。被告稱因從商招致損失，才干犯本案。法官強調，被告和其家人屬中產階層，若她安份守紀，可豐衣足食，不會債台高築。經考慮後，法官判被告入獄30個月。



金額可觀亦利用銀行制度漏洞

女被告吳蔚珊，51歲，承認3項欺詐罪。法官判刑時指，被告是次犯案有計劃，手法複雜。她成立空殼公司偽造文件，又聘用其他專業人士協助，以騙取銀行信任。此外，被告連續3年犯案，涉案的金額極為可觀。本港銀行審核貸款一般較為寬鬆，被告亦有濫用現行制度的漏洞。

女被告吳蔚珊在區域法院承認3項欺詐罪，被判入獄30個月。

若安分守己可豐衣足食

法官又指，被告於2009年於社署任職臨床心理學家，月入7萬元，其丈夫亦是在政府任職的專業人士。被告因從商損失甚大，最終犯案。法官強調，被告和其家人屬中產階層，若安分守己，可豐衣足食，不會債台高築。

大部份人合法下克服困難

對於被告稱婚姻不如意，丈夫惹上官非，女兒有抑鬱問題。法官強調，每個人都有其問題，大部份人在合法下克服困難。考慮到被告已清還部份貸款，現時尚有約180萬元未還，判她監禁30個月。

借貸時聲稱同時受聘於社署及其他公司

案情指，被告於2016年11月以持有於淘大花園的物業，向大新銀行按申請按揭貸款。她在申請書聲稱，受僱於社署和另一公司，後者月薪10萬元，並提供薪俸結算書等，大新批出258萬元按揭貸款。被告翌年再向大新申請一筆私人貸款，確認早前申請按揭貸款的資料準確，再獲貸款100萬元。

被告於2018年向東亞銀行申請120萬元私人貸款，聲稱在一間顧問公司工作，月入31.8萬元，並提交銀行月結單，顯示每月收到該數額，東亞批出貸款。

涉案兩公司均以被告及其母名義成立

案情指，被告聲稱受僱的兩間公司，均是她以自己名義和透過母親成立的公司，涉案看似存入被告的薪金，是來自被告的另一戶口。被告於2020年被捕，並拒絕和廉署人員會面。

案件編號：DCCC 517/2022