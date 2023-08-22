男童雙手持軚坐大髀揸Tesla　疑似事主曝光!曾捲入「假波案」被捕

遇到交通狀況，塞車都是難免的事，而塞車耐有時都會令人情緒稍為暴躁。最近網上就瘋傳一張一名揸Tesla的男網民疑似因「塞車」，而於IG Story上出Post苦呻「塞完車未已經個半鐘了」，並拍攝一張車輛正於大欖隧道口等待行駛的照片，但Story一出最令網民震驚的是，照片中雙手揸向軚盤的「駕駛者」竟然是一位男童，網民後來更疑挖出「真車主」真身，原來是....



昨日(21日)大欖隧道因清晨發生奪命車禍，導致新界西北出九龍大塞車，而有男網民就疑因塞車超過個半小時，而於IG上出限時動態苦呻，並拍攝一張正「塞車」的照片，從照片上所看車輛的位置為大欖隧道收費亭入口處，但最細心看照片中坐在司機位雙手揸軚盤的竟然是一位「男童」。

網上圖片

帖文一出即引起網民熱論，有網民看此都紛紛表示「人類總是要犯同樣的錯」，「呢個算直接自首?」，「又一個冇腦」。事源此類小童坐大髀「揸車」的事件已經是本月的第二宗，於8月初網上曾瘋傳一段一名71歲男子抱著男童於停車場內駕駛貨Van的影片，後來涉事的71歲男子遭警方以「危險駕駛」進行拘捕，惟相隔不到一個月同類事件又再度發生。

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後來網民更發現，發布限時動態的「真駕駛者」疑似就是現年28歲的前港超聯球員黎厚希，其於今年5月曾捲入「打假波」的事件當中，從網上的片段更可見其於賽事當中曾「擺烏龍」，為「打假波」事件當中遭廉署拘捕的人之一，後來獲准保釋。而於限時動態被廣傳後，其已迅速將Story刪除，並更改帳號名稱，後來帳號更疑似被刪除或暫停。

圖自「愉園愉園體育會足球部Facebook」

圖自「元朗足球隊Facebook」

大律師陸偉雄表示，讓小童坐大髀「揸車」的行為為違法行為，因此等是會影響駕駛者駕駛方法的動作，坐在駕駛者的大腿上，不論是小朋友還是任何人，都有可能會遮擋到駕駛者的視線或動作，而構成危險。此外，相片中可看到車輛是於行駛當中，縱使車輛正於隧道口塞車，但只要車的引擎一經發動，是於發動當中，即使是停車車輛也是計算於駕駛當中，而相片中的行為屬干犯「危險駕駛」，一經簡易程序被定罪者最高可被判罰款$10,000及監禁12個月。