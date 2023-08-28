密室煮食｜一家三口一氧化碳中毒　衞生署指煮食爐安裝非原廠配件

衞生署今晚（28日）公布再有市民在家煮食時，發生一氧化碳中毒個案，涉及一男兩女，三名病人現時情況穩定。署方調查發現，他們煮食時沒有開啟抽油煙機，並關上窗戶，涉事煤氣煮食爐操作正常，但該煮食爐的爐頭上安裝了一個非原廠配件，相關部門將安排作進一步測試，是五日內第二宗。



五日內第二宗 用煤氣煮食爐無開窗戶及無開抽油煙機

衞生署衞生防護中心接獲伊利沙伯醫院通報一宗一氧化碳中毒個案，個案涉及一男兩女，年齡介乎11至79歲，他們於上周五（25日）在家中使用氣體煮食爐時出現頭暈及失去知覺等病徵，隨即被送往伊利沙伯醫院，其後轉送東區尤德夫人那打素醫院接受治療，三名病人現時情況穩定。這是本月21日一家三口密室煮食一氧化碳中毒後，五日內第二宗。

署方初步調查顯示，事發時廚房的抽油煙機沒有開啓，而住所的窗戶亦全部關上；個案已轉交相關部門跟進。經初步檢查後，涉事煤氣煮食爐操作正常，但該煮食爐的爐頭上安裝了一個非原廠配件，相關部門將安排作進一步測試。事件可能是由於室內通風不足而令一氧化碳水平上升引致。

衞生防護中心指出，一氧化碳為一種無色、無臭、無味的氣體，它是因不完全燃燒含碳燃料而產生的副產品。曝露於低濃度一氧化碳的人士可能出現頭暈、頭痛、疲倦和噁心等症狀；而曝露於高濃度一氧化碳的人士則可能出現視覺受損、協調紊亂、失去知覺和腦部受損等症狀，甚至死亡。