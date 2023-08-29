駱駝漆大廈｜光榮米線涉違契結業　負責人：係咪全港工廈要結業？

觀塘駱駝漆大廈三座「光榮米線」被地政總署指違契經營而結業。「光榮米線」負責人Glory今日（29日）在電台節目表示，其餐廳去年12月開業，而大廈內一直有持工廠食堂牌照的食肆，故以為只要取得食環署的牌照便可經營，惟至上月底，地政總署人員突擊「放蛇」，並在本月初發信指餐廳違契經營，要在一個月內還原至倉庫或工業用途，否則便會向業主釘契，「點解食環署會出到牌畀呢50幾間（大廈內食肆）呢？我知道有人出咗呢個牌，但我從來無估計過原因係唔啱地契。」他強調，政府現時以已過時的工廈條例執法，在經濟不景時「搞死」工廈，有違「活化工廈」的原則，並反問「違規係違規，但已經全香港都係，咁係咪代表全香港工廈都要面臨同一個問題呢？」



▼8月28日 食環署午膳突擊巡查駱駝漆大廈食肆▼



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Glory早上在商台《在晴朗的一天出發》表示，早前看到駱駝漆大廈的食肆和人流均不俗，故決定在該大廈重開觀塘分店，而自己十多年前已經常到駱駝漆大廈消遣，「一路以嚟我都會當嗰度，係一個會去行街、食飯嘅地方，所以一直都認為係冇問題。」

他又指，以為獲食環署批出牌照便可經營食肆，故一直以食物製造廠牌照方向申領牌照，並「心存僥倖」，以為以網上交易便可過關。惟至7月底，地政總署人員突擊「放蛇」、在現場拍照，並在本月初發信指，接獲投訴其店涉違契經營，並要求店方在8月29日前還原成倉庫或工業用途，否則便會向業主釘契。

Glory指，自己隨後至地政總署查詢，獲告知即使取得合適食肆牌照，也不能有「錢銀交易」，連網上支付也不容許，「零售都唔得，何況你咁樣呢？」他批評，現時駱駝漆大廈有50多個食物製造廠牌，「我好想清楚了解下，點解食環署會出到牌畀呢50幾間呢？我知道有人出咗呢個牌，但我從來無估計過原因係唔啱地契。」

被問到事件是否涉及選擇性執法，Glory指現階段不敢作出相關指控，但以他認知，地政總署人員較少到駱駝漆大廈巡查，而其店一向要面對多個政府部署，遠較其他食肆「繁忙」，相信未來不會有其他食肆因違契而要結業，「萬一真係會，咁代唔代表新蒲崗等等嘅工業大廈，都會發生同樣事件呢？我自己覺得就唔會。」

他又指，駱駝漆大廈內包含食肆、零售、批發、工廠、寫字樓，合共五大類生意類型，以共在該大廈開業的經驗，超過八成至九成單位均非工業或倉庫用途，「如果咁講，喺頭呢半年，或者對上呢十年，究竟又有幾多間會因為呢一張傳票，或者呢一張警告信去結業呢？可能真係唔多。」

▼8月28日 駱駝漆大廈有食肆被警告不能設堂食▼



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Glory透露，在事件發生後，他曾到地政總署查詢，並投訴大廈內有約40多個單位涉違契經營，惟對方以即將下班為由遊說他不要處理，「我係咪想攬炒？唔係，做咩要攬炒啫？各人有各人做生意，我只係想表達，真係好多（違契經營）㗎喎，點解係我呢？」他又指，工廈條例推出至今已約60年，時至今日已經式，直言此法例已過時，政府才要提出活化工廈，「如果呢個地契問題要跟足政府1967年呢條條例嘅時候，係咪全香港嘅工業大廈都要重建呢？」