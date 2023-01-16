鄧桂思案兩醫生被控誤殺　警方需時審視口供報告　被告准5萬保釋

女病人鄧桂思，2017年到聯合醫院求診期間，疑因開漏藥致出現急性肝衰竭，兩度換肝後不治。事隔6年，兩名醫生林治崑與陳小劍各被控誤殺，案件今（16日）在東區裁判法院提堂，二人暫准毋須答辯，主任裁判官徐綺薇應控方要求，將案件押後至4月18日再訊，以待警方進一步調查，包括審視相關報告及證供，兩被告各准以現金50,000元保釋，期間不得直接或間接接觸鄧桂思胞妹、女兒等控方證人。而原定於2月涉及鄧的死因研訊亦已押後。



被告林治崑（50歲）和陳小劍（45歲），各被控一項誤殺罪，指林於2017年1月20日至8月26日，及陳於2017年2月17日至8月26日，非法殺死鄧桂思（43歲）。

立法會醫療衞生界議員林哲玄、公共醫療醫生協會會長凌霄志，今日均有到場旁聽。

控方指警方需時審視證供

控方表示，本案已有一定報告及口供，警方需時再作審視，又指控罪有一定嚴重性，要求將案押後，同時欲增保釋條件。徐官批准兩名被告各以5萬元現金擔保，期間須居住報稱地址，每周往警署報到一次，交出所有旅遊證件，不得離港、直接或間接接觸控方證人，包括鄧桂思的女兒及胞妹。

鄧本患腎病及乙型肝炎

患腎病和乙型肝炎的鄧桂思，2017年1月在聯合醫院獲處方高劑量類固醇藥，當時醫生疑因未察覺她的乙型肝炎病史，開漏抗肝炎藥物，鄧其後出現急性肝衰竭，兩度換肝後仍未改善病況，同年8月病逝，終年43歲。

鄧的死因研訊已押後

事件原定排期下月（2月）進行死因研訊，司法機構昨確認，死因裁判官已應律政司要求押後研訊。據了解，警方本月9日拘捕林及陳時，二人仍為聯合醫院醫生，醫管局隨後表示，有關員工已停止及調離臨床工作。

案件編號：ESCC98/2023