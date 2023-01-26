鄧桂思案｜專家指不可忽略醫療系統問題　醫生忙中有錯非辯護理由

病人鄧桂思2017年於聯合醫院因兩名醫生「開漏藥」引致急性肝衰竭，惟兩度換肝，最終仍不治。事隔6年，兩名醫生近日被控誤殺罪，准保釋候審。事件惹來醫學界爭議，有議員認為，公院醫生工量過大，如要唔出錯「有啲強人所難。」



參考海外案例，英國同樣有出現過類似受爭議案例，當時亦引起英國醫學界極大迴響，最終該醫生雖然誤殺罪成立，但上訴成功可以恢復行醫資格。中文大學生命倫理學中心榮譽顧問區結成認為，公院醫生忙中有錯很難成為辯護理由，「醫生就係會忙，就係要兼顧好多嘢」，惟他強調大部分嚴重醫療事故都有涉及醫療系統問題的因素，社會不可忽略醫療系統背後出現的問題。



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女病人鄧桂思2017年到聯合醫院求診期間，疑因開漏藥致出現急性肝衰竭，兩度換肝後不治，事隔六年兩名當時的主診醫生林治崑與陳小劍各被控誤殺，震驚醫學界。本是醫生的立法會醫療衞生界議員林哲玄早前回應事件時，曾指公院醫生工量過大，加上診症時間短，「要唔出錯有啲強人所難。」

到底醫生很忙是否可成為脫罪原因？區結成引述，英國「R v Bawa-Garba」案例，涉及一名當時實習的兒科醫生，在為一名病童治療時出現連番錯誤，包括未有迅速跟進測試報告，更誤將其列為「不用復蘇」等，最終該病童因細菌感染引致敗血症，再觸發心臟病死亡，其後被控誤殺。

該醫生在審訊時一直否認控罪，辯稱當日她連續工作12小時無歇息過，影響判斷，惟最終陪審團以10比2，裁定她犯了「極大」錯失，「疏忽誤殺」罪名成立，法官判處監禁兩年但緩刑兩年。

公立醫院醫生不足，有醫學界擔心，公院醫生工作量大、診症時間少，會更容易發生醫療事故。（資料圖片）

區結成表示，該案件與本港公立醫生現時面對的情況類似，同樣處身在「陷人於不易」的醫療制度，惟認為公院醫生忙中有錯，很難成為誤殺罪的辯護理由。

醫生就係會忙，就係要兼顧好多嘢。 中文大學生命倫理學中心榮譽顧問區結成

不過他強調，社會在審視相關事故發生時，同樣不可忘記背後醫療系統的問題。以「R v Bawa-Garba」案為例，該醫生其後一度因案件被判在醫生名冊上被除名，惟當地醫療專業人員聲援涉事醫生，認為在人手短缺等醫療架構問題下，不應責怪個別醫護人員後，最終法庭在2018年推翻相關裁決，恢復其行醫資格。

香港中文大學生命倫理學中心榮譽顧問、醫管局前質素及安全總監區結成（資料圖片/盧翊銘攝）

時任英國衛生大臣侯俊偉（Jeremy Hunt）其後亦公布一系列措施，保護發生醫療事故的醫生及護士。區結成指，現時大部分嚴重醫療事故都有涉及醫療系統問題的因素，故社會亦必須找出背後原因並作出改善。