政府擬收緊空氣質素指標　新增臭氧濃度、二氧化氮及一氧化碳標準

本港現行空氣質素指標由去年起生效，《空氣污染管制條例》列明指標須每五年最少檢討一次。環境及生態局向環境諮詢委員會提交文件顯示，建議收緊指標之中其中3項因素的標準，包括二氧化硫（SO2）、可吸入懸浮粒子（RSP/PM10）微細懸浮粒子；另建議新增3項新指標，分別為臭氧的高濃度季節指標、二氧化氮的24小時指標，以及一氧化碳的24小時指標，最快下年實施。



受到超強颱風瑪娃的外圍下沉氣流影響，5月30日空氣質素變差，中西區下午4時空氣質素健康指數也升至10+嚴重水平，不過仍有市民在添馬公園做運動。（資料圖片／林靄怡攝）

政府擬將二氧化硫（SO2）24小時空氣質素指標，由每立方米50微克，收緊至每立方米40微克。此外，可吸入懸浮粒子（RSP/PM10）的全年空氣質素指標由每立方米50微克，收緊至每立方米30微克；24小時空氣質素指標則由每立方米100微克改為每立方米75微克，允許超標次數維持9次。'

此外，微細懸浮粒子（FSP/PM2.5）的年度空氣質素指標由每立方米25微克，收緊至每立方米15微克； 24小時空氣質素指標由每立方米50微克改為每立方米37.5微克，允許超標次數由現時的35次減少至18次。

受到超強颱風瑪娃的外圍下沉氣流影響，5月30日空氣質素變差，下午維港一片灰矇矇。（資料圖片／林靄怡攝）

當局亦建議新增世界衛生組織（WHO）《全球空氣質量指南》引入的3個空氣質素指標，包括二氧化氮（NO2）24小時空氣質素指標，定為每立方米120微克，允許超標次數為9次。另設臭氧的高濃度季節指標（O3）設定為每立方米100μg微克；一氧化碳的24小時指標設定為每立方米4000μg微克，並列明不得超標。

當局將會於本周四（31日）展開為期2個月的公眾諮詢，及後向立法會環境事務委員會提交報告，預計於2024年向立法會提交《空氣污染管制條例》修訂條例草案及實施新空氣質素指標。