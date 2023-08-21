空氣污染｜團體量度屯門空氣質素　屯門站巴士站二氧化氮濃度高

空氣污染可令人提早死亡，有關注團體今日（20日）在屯門舉行「空氣導賞團」，走訪區內六個街坊常去的地點，以空氣監察儀器，觀察空氣污染水平變化。團體指出，據香港大學公共衛生學院達理指數推算，空氣污染每年令3,500名港人提早死亡。屯門區佔地87.54平方公里，卻只有一個空氣監測站，難以準確反映社區不同角落的空氣質素，令市民容易遭受空氣污染的危害。團體亦發現，屯門站巴士總站的二氧化氮濃度高於150ppb，空氣污染嚴重。



健康空氣行動和街坊帶路今日舉行屯門空氣導賞團，與參加者走入屯門區街坊常去的六個地點，包括：屯門站巴士總站、新墟街市、屯門市中心巴士總站、屯門公園、后角天后廟外、及愛定商場空中運動場，了解街坊在社區中的生活軌迹，同時利用空氣監察儀器，觀察空氣污染水平變化，了解社區活動與空氣質素的關係。

結果發現，屯門站巴士總站的二氧化氮濃度高於150ppb，其次在屯門市中心巴士總站，該處二氧化氮濃度達87ppb，而新墟街市的二氧化氮濃度也達85ppb。團體解釋，二氧化氮主要來自汽車排放，所以上述三個地點的濃度相對高。由於屯門站及屯門市中心的有蓋巴士總站屬於半封閉式，在通風不足下，巴士排放的二氧化氮容易積聚在內，使空氣質素惡化。

而在后角天后廟外，懸浮微粒（PM10）濃度大於200μm，細懸浮微粒（PM2.5）濃度也大於100µg/m，遠高於其餘五個地點。團體指，廟宇焚香及線香燃燒時散發出的蜱煙容易產生大量懸浮粒子，造成空氣污染。

屯門區六個地點包括：屯門站巴士總站、新墟街市、屯門市中心巴士總站、屯門公園、后角天后廟外、及愛定商場空中運動場的空氣污染水平。（健康空氣行動提供）

團體也指出，據香港大學公共衛生學院達理指數推算，空氣污染每年令3,500名港人提早死亡。大量吸入二氧化氮及懸浮粒子會刺激眼睛、鼻子、咽喉及呼吸道的黏膜，導致支氣管容易過敏，長時間吸入亦會減弱肺功能，增加患上心血管疾病及呼吸系統疾病的風險，甚至致癌。

就屯門區的情況，團體指該區佔地 87.54 平方公里，惟只有一個位於屯門公共圖書館天台的空氣監測站，監測站數量不足，難以準確反映社區不同角落的空氣質素，沒有足夠數據找出社區污染黑點及成因，令市民容易遭受空氣污染的危害。

健康空氣行動與香港科技大學合作推出「校園新氣象」項目，於屯門區及深水埗區的八間小學配備專業的室內和室外空氣質素監測儀器，成為社區空氣監測站，冀為市民提供全面的空氣數據和報告。