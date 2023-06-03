空氣清新機可淨化甲醛？使用不當易中毒　改善空氣質素要注意這些

最近朋友小賈所在公司搬到了一個新的大樓裡，新辦公大樓裡放了很多黃金葛（綠蘿）和空氣清新機，但是進到公司裡還是能聞到一些氣味，不知是心理原因還是真的甲醛超標，她還感到一絲頭暈。不解之時她問我，空氣清新機真的能淨化甲醛嗎？



▼▼▼空氣清新機可完全淨化甲醛？▼▼▼

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空氣清新機短期內能除部分甲醛，但是不能持續除甲醛

空氣清新機對甲醛是有一定作用的，能去除空氣中游離態的甲醛，但是不具有持續清除甲醛的能力。因為甲醛揮發週期是10-15年，而在甲醛濃度較高的情況下，空氣清新機的過濾網很快就飽和了，不具備持續清除甲醛的能力，所以理論上空氣清新機只在一段時間內有效，想要持續有效要勤換過濾網。

清新機作用的大小還要看採用的技術

空氣清新機的技術主要有：靜電集塵滅菌、活性炭吸附淨化、正負離子淨化、水洗過濾、光觸媒技術幾種。其中主要是物理方面的活性吸附淨化技術和化學方面的光觸媒技術對除甲醛有作用。

一般來說，運用物理和化學淨化技術相結合的空氣清新機比單純採用物理吸附技術的空氣清新機甲醛淨化效果好。

但目前市面上的大多數空氣清新機除甲醛是利用了物理吸附的原理，而且物化結合的空氣清新機價格也更昂貴一些。如上文所說，採用物理吸附技術的空氣清新機就需要經常更換甲醛過濾網，否則還會有甲醛洩露的風險。

空氣清新機所處環境對除甲醛效果有影響

空氣清新機所處的環境對除甲醛的效果也有影響。濕度較大的空氣也會對除甲醛產生負作用。相反，空氣的流動性越大，空氣淨化效果越好。

最後提醒一下，甲醛的揮發期是10-15年，所以非新房平常的時候也要注意通風。開窗通風是最簡單粗暴但又非常有效的除甲醛方式。如果有條件的話，還是不要盲目入住甲醛房。珍愛生命，遠離甲醛！

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