郵輪碼頭｜部份免費巴取消　的士司機支持　旅客：搭車應該畀錢

郵輪「名勝世界壹號」今日（30日）抵港，政府此前已表明不會長期高度介入碼頭營運，今日起暫停部分免費穿梭巴士。上午時段碼頭有不少的士等候乘客，有的士司機指，歡迎政府取消免費穿梭巴士的安排，「緊係好啲啦，多啲客嚟唔洗等咁耐啦。」另有乘坐郵輪的港人指，認為付費乘搭交通工具是合理。



城巴職員指示旅客上車

以香港為母港的「名勝世界壹號 」今早9時抵港，記者到啟德郵輪碼頭視察，城巴在碼頭出口設服務站，有職員舉起告示牌指示方向，並以廣東話向旅客講解交通安排，大部分旅客都乘搭城巴離開，即使在巴士站都未見明顯人龍。

的士司機：歡迎取消免費巴士

除了巴士，亦有旅客選擇乘搭的士，今早約十多輛的士到場輪候載客。現場有職員繼續向的士司機派發50元石油氣現金券。的士司機李先生指，歡迎政府取消免費穿梭巴士的安排，指早前到碼頭載客，等候近一小時才有客上車：「緊係好啲啦，多啲客嚟唔洗等咁耐啦。」

的士司機王先生則指，今早路經碼頭順道進來載客：「都係諗住嚟睇下，太多車我就走㗎啦。」他認為大致安排順暢，現場亦有派發郵輪迫岸時間表較為方便：「第一次嚟好亂，等咗成9個字，接到客機會都大啲啦。」

有旅客大讚交通安排妥善

港人江先生表示，將乘搭的士到元朗，他大讚今日碼頭交通安排妥善：「Okay呀，非常之Very Good！」他表示，有工作人員協助指示清晰，故幫助很大。

港人陳小姐則表示，打算乘坐22M前往土瓜灣，她指，免費穿梭巴士改為收費對其影響不大：「搭車應該要畀錢嘅，對旅客嚟講搭得郵輪畀少少錢搭車都係需要。」

陳小姐認為，對的士司機來說取消免費巴較為公平：「大家營運比較可以有一個公平環境，（的士司機）佢哋都幾遠入嚟，我覺得可以公平啲。」

政府日前表明，不會長期高度介入碼頭營運，交回碼頭營運商或郵輪公司負責。今起將不再提供往來金鐘、旺角及尖沙咀的免費穿梭巴士，改以收費的岸上行程和交通接駁服務取代。

免費交通只餘下往返觀塘APM商場的穿梭巴士、城巴往返啟德站的22R線以及專線小巴86往來九龍灣站。