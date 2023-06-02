蔡玉玲採訪查車牌被指作虛假陳述　終院下周一頒下裁決

香港電台《鏗鏘集》前編導蔡玉玲，在製作元朗7.21襲擊事件專題時，被指進行車牌查冊時出虛假陳述。蔡被定罪及罰款，她早前向終審法院提出終極上訴，根據司法機構資料，終院將於下周一(5日)就案件頒下裁決。



上訴人蔡玉玲2021年在裁判法院被裁定兩項「明知而作出要項上虛假的陳述」罪成，指她在2020年5月17日及6月10日，為取得私家車LV755的車輛登記細節證明書，明知而在要項上作虛假陳述，即表示她申請證明書，是用以作交通及運輸事宜，被判罰款6000元。蔡曾向高等法院提出上訴，但被駁回。

蔡玉玲早前出度聆訊時稱她會以平常心看待結果。(資料圖片）

蔡向終審法院提出上訴時，主要提出兩項法律爭議，包括：根據《道路交通(車輛登記及領牌)規例》的第4(2)條，運輸署署長是否可因申請查冊與交通及運輸事宜無關，而拒絕她的申請；第二項爭議為：如何詮釋「交通及運輸事宜」，是否包括涉及使用車輛而進行的記者調查。

此外，蔡亦爭議她為採訪而查冊並作出陳述。卻被裁定是「明知」而作出虛假陳述，認為這構成實質和嚴重不公，因而要求推翻原審裁決。

案件編號：FACC 2/2023

蔡玉玲就作偵查報道至被捕的經過。(詳看下圖)