妄想男帖文向荷里活廣場疑兇致謝　官考慮被告及公眾利益判醫院令

患妄想症的男子涉多次在社交媒體鼓吹隨機暴力襲擊，包括向荷里活廣場謀殺案疑兇致謝，又稱「用隨機的血腥暴力向社會施壓」是他從小到大的夢想。他早前承認2項煽惑傷人罪，並揭被告在該兇案發生前，已曾帖文鼓勵隨機暴力。案件今（30日）於西九龍法院判刑，裁判官指，控罪性質嚴重，被告發布煽惑暴力的帖文數量不少，考慮到被告自身及公眾利益，決定依從精神科報告，判處兩個月醫院令。



被告李志偉（34歲，無業），承認於2023年5月30日及6月3日，在香港煽惑他人非法及惡意嚴重傷害其他不知名人士。

被告李志偉承認煽動罪，被判醫院令2個月。(資料圖片)

兇案發生前已帖文鼓勵隨機暴力

案情指，被告於今年5月30日，在個人FB帳號發文，鼓勵大眾發動隨機、無差別血腥暴力襲警，並貼上台灣捷運殺人犯鄭捷的相片。及至6月3日，被告再度發佈同類帖文，向6月2日於荷李活廣場涉嫌謀殺兩女子的疑兇致謝，更稱社會需要更多這類的人。

曾在Telegram及Twitter發文

被告其後被捕，警方發現他曾在Telegram稱：「暴力就是解決問題的唯一方法，所以需要戰爭與殺剹」，又在Twitter發文指：「有多少我的追隨者被迫害至死，那麼社會就需要有多少人去填她們的命，我從細到大的夢想，就是運用隨機的血腥暴力向社會施壓，將社會改造為我們這些備受歧視和欺壓的人，都能有尊嚴地居住的世界⋯這是我們的革命！」

案件編號：WKCC2453/2023

鑽石山荷里活廣場2023年6月2日發生斬人事件。（詳看下圖）