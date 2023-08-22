終院駁回呂世瑜上訴　國安法情節嚴重者　認罪與否最低刑期5年

理大生呂世瑜承認煽動他人分裂國家罪，區院法官原判囚3年8個月，惟控方指案件屬於「情節嚴重」類別，最低刑期應為5年，呂被改判5 年，未能獲得認罪的全數三分之一減刑。他向上訴庭提上訴遭駁回，再提出終極上訴，爭議如何詮釋《港區國安法》條文。上訴方強調，第21條中的「情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑」，「五年以上」屬量刑起點，非最低刑期。終審法院早前聽取陳詞後，今（22日）頒判辭，駁回呂的上訴。



終院認為上訴方就《國安法》第21條是釐定量刑起點說法站不住腳，又指根據條文的原文和英文版本，條文明顯是用上強制性的用字，訂明指定幅度內的刑罰。



上訴人呂世瑜，承認於2020年6月30日至9月24日，煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施旨在分裂國家、破壞國家統一行為。

理大生呂世瑜。(資料圖片)

爭議五年以上徒刑是否強制性

是次上訴涉及兩項法律爭議，第一項爭議為：如何詮釋《國安法》第21條，就罪行屬情節嚴重的判刑條文，即「情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑」，尤其是「五年以上有期徒刑」是否屬強制性。

可否就求情因素而獲減刑

第二項爭議為：如何詮釋《國安法》第33條中，以及在條文中所例的三個減刑條件是否都已「盡列無遺」，即若三個條件均無法達致時，《國安法》第21條中所指的情節嚴重，是否不可減至5年以下的刑期，還是可以因其他求情因素，而作出減刑。

一般減刑應適用於國安法案件

呂的律師早前陳詞指，認為「五年以上」是指量刑起點，非最低刑期，又稱條文不可能為判刑設下「一刀切」的限制，否則會為法官判刑時帶來困難，亦會造成不公。上訴方又指，《港區國安法》第33條指，自動放棄犯罪、自動投案和揭發他人犯罪行為，該些被告可以從輕或減輕處罰。彭認為，條文並非要排除法庭一向認同的求情因素，因此該三個減刑條件，不是「盡列無遺」，一般減刑原則適用於國安法的案件。

律政司強調三種情況下才可減刑

律政司卻指，《港區國安法》第21條中「處五年以上」，其用字顯示是指最終刑期，而非上訴方所指的量刑起點，並舉例指謀殺罪亦須判囚終身，指法例可施加強制刑罰。 律政司一方續指，第33條列明的三種減刑情況下，才可「減輕處罰」，把判刑由「情節嚴重」所列的5至10年刑期，減至「情節較輕」所列的五年以下刑期。

案件編號：FACC 7/2023