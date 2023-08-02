刺警案翌日連登帖文教用刀　資訊員稱分享烹飪技巧　認煽惑候判

前年七一男子梁健輝在銅鑼灣刺傷警員後自殺事件發生後翌日，一名資訊科技員在連登討論區接連發出帖文：「應該點用刀？」又在留言中附圖及講刀的類型、練習及攻擊位署等，又稱：「唔想有手足好似梁叔咁刺殺完自刎。」資訊員被警方拘捕後稱，他只是分享一名屠夫或肉販的「烹飪技巧」，及教授他人如何使用刀具，他提及「梁叔」只是想勸他人不要像梁般去襲擊警員。資訊員今（2日）在區域法院承認煽惑他人有意圖而傷人罪，案件押後至8月24日判刑。



被告黎哲(36歲、資訊科技員)，承認於2021年7月2日，在香港非法煽惑他人非法及惡意傷害香港警務處警務人員，意圖使該名或該些警務人員身體受嚴重傷害。

被告黎哲在區域法院承認煽惑罪名。

帖文提到要刺破胸及背肌等

案情指，被告於七一刺警案發生後翌日，在其連登個人帳號「光復香港先打返J」發布一則題為：「『技術討論』應該點用刀？」的公開帖文，內容包括：「刀既形狀好重要」，又提到要剌破胸及背肌等，要有刃口及適當弧度的刀等，又稱常見的廚師刀就可以好容易切入大大塊扒。

唔想手足好似梁叔咁

文內又提到「練習」，稱：「刺入角度，持刀手法要準，刺入同刃口方向配合手既擺動方向先會有最大刺殺力」等。他又提到攻擊位置可參考其他留言；又提及「時機」，指「單拖狗」不常見，又謂：「唔係好想有手足好似梁叔咁刺殺完自刎，不過一個人如果到左絕望既深處，其他人無法完全開導到你，望珍重。」

留言附上兩張用刀圖片

其後，有一名連登使用者留言稱：「咩刀都係假，最緊要夠大仇口，好似支那gif，往死裡插」，被告亦再留言，並附上兩張相片，一張顯示有人用刀刺傷另一人的頸；另一張截圖顯示有人在戰術背景下使用刀具。

2021年7月1日銅鑼灣崇光百貨外刺警事件發生經過。(詳看下圖)

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曾留言呼籲其他人向警播病毒

控方指，被告發表的內容旨在煽惑他人有意圖導致警務人員受傷，在相關背景和語境下，意思是指要用刀或其他刀具去傷害「狗（意指警員）」。另警方在被告帳戶內，亦再發現大量由他發佈有關政治議題的帖文，包括支持2019年6月以來的暴動和仇視警方的內容。此外，被告亦曾在連登上發佈了題為：「手足們，立個誓，中左肺炎去報警」的帖文，呼籲他人向警員散播 2019冠狀病毒。

提梁叔因不想他人襲擊警察

被告於2021件7月9日被捕，他警誡下稱：「我都係嚮連登討論區用光復香港先打返J回應返個帖文啫。」他在錄影會面下承認發佈涉案帖文，但稱作出帖文只是在分享一名屠夫或肉販的「烹飪技巧」，及教授他人如何使用刀具。至於帖文中提及的「梁叔」，被告承認知道梁健輝襲擊警務人員的事，他的留言是想勸其他人不要像梁般襲擊警員。

辯方求情稱，事件發生至今已逾兩年，被告及其家人均飽受壓力，被告犯案歷時短，只是回覆涉案帖文，且是單獨犯案。

案件編號：DCCC 321/ 2022