六旬漢非禮6歲女童罪成後中風亡　控方求注銷控罪　官稱有待商榷

六旬的士司機疑於2018至2020年間，兩度以「玩唧遊戲」為藉口，隔衣服撫摸其同居女友的6至8歲女兒的私處。他經審訊後於本月初被裁定兩項猥褻侵犯罪成，須還押候判。惟被告在拘留所數天後疑中風，並終告不治。案件原於今(25日)判刑，控方要求撤銷被告罪名，法官同意現時刑已無意義，但應否注銷控罪卻認為值得商榷，又指被告與事主年紀相差大，事件對事主造成深遠影響，若判刑會判被告入獄30個月，最後仍決定先取得被告的死亡證後，再決定是否要注銷其控罪。



被告還柙兩天後疑中風

被告N.W.C.D.（64歲），被控兩項猥褻侵犯罪，指其於2018年夏天某日，在九龍土瓜灣某單位非禮6歲女童X；及於2020年10月26日，在尖沙咀某單位非禮8歲女童X。據雙方承認的事實指，案發時X與母親Z、弟弟同住於案發單位，被告則為母親的男朋友。法官早前裁定被告兩罪均罪成後，還柙被告以候其背景報告，及事主的創傷報告。

根據資料，被告於今年8月4日被裁定非禮罪成後被還柙，懲署處在同月7日發現被告疑中風不適，被告送院治療後情況惡化，延至同月8日早上離世。

64歲被告NWCD早前在區域法院被裁定非禮罪成，他在候判期間在懲教所中風死亡。(資料圖片)

要否宣布控罪已無效有待商榷

甫開庭，控方便指出被告在還押候判期間死亡，由於現階段判刑未頒下，定罪尚未完成，故望法庭能宣布控罪再無法律效力。法官則同意本案在法理上無須再判刑，因為已無實質意義。至於有否法律需要宣布控罪已無法律效力，則仍有商椎餘地，下令案件押後至被告死亡證發出，屆時控方若有需要可就要否注銷控罪作陳辭。

案件存在破壞信任的情況

法官最後指出，被告與X年紀相差二十多年，X是被告女友的女兒，案件存在一定的破壞信任情況。雖然被告每次犯案時間均不長，案中亦不涉暴力，但事件對X造成長遠影響，導致X與母親關係轉差，故若須判刑會被告囚30個。法官續指，由於被告已身亡，再沒有重犯機伯，判刑已無意義，故無須正式頒下判刑。

以玩唧為名非禮事主

X的錄影會面片段指，首次非禮事件發生於她6歲時，被告當時隔著衣服撫摸其私處，她感害怕並大哭。被告此後亦曾多次非禮X，惟X已忘記發生的時間及具體細節；最後一次非禮發生在她差不多9歲時，被告提議與X及弟弟在床上提議「玩唧」，借機隔著內褲撫摸X的下體。X感到害怕並大叫，被告見狀掩著她的嘴巴。X隨即在弟弟幫助下拍打被告，並警告被告若再這樣會「搵警察」。X事後將事件告訴其生父，繼而報警求助。

案件編號：DCCC244/2022