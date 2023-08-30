杭州亞運｜籃總與港協繼續爭取參賽　香港男籃維持陣容出戰亞洲盃

杭州亞運五人籃球突然改賽制，香港男籃未被列入名單之中，在港協暨奧委會仍處交涉階段，至今未有定案。

周三（30日）香港籃球總會即日召開茶聚，向球員交代事件，並表示亞運陣容將會過渡至今年11月的亞洲盃外圍賽。籃總主席陳瑞添更提醒球員不要氣餒：「沒有亞運打不是天塌下來，要繼續訓練，保持狀態。」



香港男籃於名單中從缺一事，至今仍處於未知階段，雖然港協暨奧委會已經去信亞奧理事，但至今未收到回覆。今日籃總即日召開茶聚，邀請港隊成員其中有梁嘉顯、陳兆榮、鄧志恆和徐遠征出席。

主席陳瑞添向球員交代情況。（張倩儀攝）

陳瑞添：從中國籃協了解到情況

席上，主席陳瑞添指籃總總幹事朱春生於本月24日前往菲律賓，出席世界盃前的國際籃聯會議時，從中國籃協了解到情況：「原本有20隊，8隊爭4個席位，但有3隊退出，最後只剩17隊。」據籃總說法，港隊正是第17支球隊、被排除在16強之外。

港隊成員出席籃總茶聚。（張倩儀攝）

港協和籃總未放棄爭取

陳瑞添表示得知不少球員因而感到洩氣，表示陣容將會過渡到亞洲盃外圍賽，沒有亞運都至少有比賽打：「怕大家洩氣，沒有亞運打不是天塌下來。」他多次強調「我們沒有做錯事」，以及港協每天都有電話和電郵嘗試與亞奧理事會交涉，籃總和港協都尚未放棄爭取參賽。陳瑞添更提醒球員要繼續訓練，並將會出戰粵港盃和福建集訓以備戰亞洲盃。

香港男子籃球代表隊亞運「被消失」。（鄭子峰攝/資料圖片）

今日杭州亞運官網更新賽程。（杭州亞運官方網站截圖）

「隊際運動五年發展計劃」即將期滿

現時籃球港隊正受2018年開展、民政事務局推出，目標以「協助隊際運動項目循序漸進地提升成績」的「隊際運動五年發展計劃」資助。當中男、女籃28位球員過去5年平均每周均要出席不少於10小時的訓練，以備戰國際賽。但計劃至今年12月將會期滿，陳瑞添表示：「（男籃陣容）過渡到亞洲盃後，港隊將會解散並重新選拔，選出最佳陣容再練。」並指出會繼續爭取計劃資助，即使沒有，港隊也會繼有康文署和籃總資源支持。