曾健成等3人銅鑼灣設街站　官稱非快閃行動　票控罪成各罰2500元

民間電台台長曾健成及另外2男，被指於去年5月在銅鑼灣擺設街站聲援在囚人士，並展示「釋放政治犯」、「Free Hong Kong」及「抗命不認命」等標語，因而各被票控一項「未經准許而在政府土地展示招貼或海報」罪。三人早前不認罪受審，今（31日）在東區法院被裁定罪成。裁判官指三人在繁忙的銅鑼灣鬧市擺放街站，所涉的橫額不算小並搶眼，引致途人停下，造成的滋擾不小，各罰款2500元，另須支付拆除費用157.4元。



被控未經准許展示招貼或海報

被告曾健成、李子華及吳超廣，被票控於2022年5月28日下午5時8分，在香港銅鑼灣渣甸坊近銅鑼灣地鐵站F出口外行人路展示3張橫額（每張約1米X 2米）、2塊寫有字句的布（每張約1.5米X 3米）在政府土地上，但未獲主管當局的書面准許，違反香港法例第132章《公眾衛生及市政條例》第104A1(b)、第104A(2)及第150條。

被告李子華、吳超廣、曾健成（左至右）。(劉安琪攝)

非短暫或快閃行動

裁判官裁決指，案發時被告雖設街站僅10分鐘，但他們精心設置街站，顯然非短暫或快閃行動，而是打算擺放一段時間，符合控罪元素提及的「某程度上永久，或習慣性規律」的展示。

規模不小有機會引起混亂

對於辯方指街站擺放時間短，規模不大。裁判官認為，眾被告當日在繁忙的銅鑼灣鬧市，設置摺枱和金屬支架，掛上不算小且顏色搶眼的橫額，引致途人停下查看，可見規模不小，有機會引起混亂。

食環署已容忍一段時間

裁判官續指，食環署在案發前曾在不同的日子、時段，均有觀察到被告有擺街站行為，但直到5月發現到街站仍在採取行動，可見他們已有一定的容忍，不見其有任何偏頗、不公平之處，因而裁定三人罪成。

曾認為以後也難再擺街站

曾健成今無律師代表並自行陳詞指，他們此次被定罪，意味著日後難以在香港行頭擺放街站。曾又反問，若不到鬧市擺放街站，難道在山頂、僻處表達訴求，直指若要事前要向地政處申請才能擺街站，無異於「與虎謀皮」。

裁判官判刑時重申，三名被告在繁忙的銅鑼灣行人路犯案，造成的環境滋擾不算小，判三人各罰款2500元，另須共同支付157.4元的移除費用。

案件編號：ESS 32492-4/2022