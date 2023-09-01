颱風蘇拉｜高鐵停駛前趕上車　即日來回福田工作港人：驚返唔到嚟

超強颱風蘇拉襲港，8號風球高掛，高鐵今午（1日）12時起至9月2日所有列車班次取消。今早10時的高鐵西九龍站，不少人拉著行李篋匆匆入閘趕上車，有港人表示需要趕到福田上班，但到售票處買票不果；亦有內地旅客現場購票，認為今早風平浪靜，不擔心出行會受影響。



記者今早10時到西九龍高鐵站視察，目測大堂約40人，不少旅客拉著行李篋匆匆入閘上車，秩序良好。現場亦設電子屏幕顯示車票銷售狀況，截至今早10時24分為止，大部分車票已售罄，只剩下一班早上11時05分前往深圳北仍在售票；車站亦作出廣播通知旅客今日最後一班列車將在早上11時45分開出。

趕到福田工作 售票處買票不果

到西九站買票的港人殷小姐表示，今日需趕到福田工作，但到售票處買票不果：「本來諗住買10點（車票），但係我趕唔到佢話要45分鐘之前。𠵱家得返11點嘅車，我係Day trip(即日來回)，我驚去咗返唔到嚟。」

到西九站買票的港人殷小姐表示，今日需趕到福田工作，但到售票處買票不果：「本來諗住買10點（車票），但係我趕唔到佢話要45分鐘之前。𠵱家得返11點嘅車，我係Day trip(即日來回)，我驚去咗返唔到嚟。」（鄧康翹攝）

殷小姐指，本以為香港及深圳兩地風勢強勁會影響工作：「原來諗住唔洗返工，以為會打大風，點知一起身風平浪靜。」

來港旅遊內地旅客：無風無浪

福建旅客黃先生來港旅遊五天，剛在自助售票處購買11點的車票打算經深圳北回福建。他表示，昨晚已經看到颱風消息，並不擔心受到影響：「沒感覺到，風還未到吧，雨都沒下，福建那邊也經常颱風，我都習慣了。」

來自深圳的趙先生表示，今早提前半小時出門，購買早上10時40分的車票回老家，他表示，基本沒受到太多影響過程順暢：「風力還好，都沒有風沒有浪，很溫柔，沒有很擔心，如果高鐵回不去就坐地鐵。」

受颱風影響，8月31日至9月3日部份往來香港西九龍站與深圳北、潮汕及廈門一帶的列車服務會有所調動或取消，涉及近130班列車受影響，包括121班取消。港鐵指，乘客可在30天內於12306網站或手機應用程式，或到香港西九龍站辦理退票。