類固醇治療恐增「生蛇」風險　嚴重致中風　議員倡資助接種疫苗

據衞生防護中心顯示，香港39歲以上人士有高達97%曾患水痘，其中約三分之一人一生中最少會患帶狀疱疹，又稱「生蛇」。香港醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今日（3日）表示，部分患嚴重新冠肺炎的病人會使用類固醇治療，由於類固醇會影響到免疫系統，有機會誘發帶狀疱疹。



香港大學內科學系傳染病科主任及講座教授孔繁毅指，有研究顯示，約四分之一帶狀疹入院患者出現不同程度的併發症，如腦血管、心血管的併發症等，嚴重可導致中風。



有立法會議員建議政府，分階段將帶狀疱疹疫苗納入現行成人疫苗資助計劃，減輕長遠公營醫療負擔。



香港中文大學今年2月發表項研究指，本港50歲或以上人士中每7人便有2人患帶狀疱疹，每20名患者便有1人出現後遺神經痛。曾祈殷今日出席記者會時表示，疫情之下，部分患嚴重新冠肺炎的病人會使用類固醇治療，由於類固醇會影響到免疫系統，有機會誘發帶狀疱疹。他引述香港醫學會建議，成年人接種帶狀疱疹疫苗。

香港大學內科學系傳染病科主任及講座教授孔繁毅表示，根據香港中文大學一項研究指出，2011年1月至2013年12月期間，50歲或以上人士因患上帶狀疱疹而需入院的個案共105宗，平均需要住院5至14日。（梁鵬威攝）

孔繁毅：50歲或以上打針保護率達97%

香港大學內科學系傳染病科主任及講座教授孔繁毅表示，根據香港中文大學一項研究指出，2011年1月至2013年12月期間，50歲或以上人士因患上帶狀疱疹而需入院的個案共105宗，平均需要住院5至14日。

他又指，有本地學術研究顯示，約四分之一帶狀疹入院患者出現不同程度的併發症，如腦血管、心血管的併發症等，嚴重可導致中風，現時新一代針對帶狀疱疹的重組疫苗保護率高，50歲或以上人士的保護率可達97%。他指，該款疫苗在中國進行了兩年的研究，研究結果顯示疫苗臨床效用可高達100%，可見接種疫苗有效減低帶狀疱疹的機會。

民建聯立法會議員梁熙表示，現時帶狀疱疹疫苗約為4000多元，對基層市民而言負擔較大。（梁鵬威攝）

建議首階段為65歲以上免疫力低群組免費接種

民建聯立法會議員梁熙表示，現時帶狀疱疹疫苗約為4000多元，對基層市民而言負擔較大，他建議，政府分階段將帶狀疱疹疫苗納入現行成人疫苗資助計劃，首階段先為65歲以上免疫力低群組提供免費接種，並逐步將計劃擴展至50歲以上市民，推動「以預防為重」的基層醫療策略。

他又指，社會對帶狀疱疹的認知不足，建議利用地區健康中心、衞生防護中心等網上資源加強教育和宣傳工作，並定期公布帶狀疱疹確診個案，有助提高大眾對帶狀疱疹的了解。