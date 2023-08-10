陳穎欣｜資助帶狀疱疹疫苗　保障50歲以上打工仔健康

本港生活壓力大，工聯會六月進行的調查也發現，在748名受訪者中，近八成半屬「過勞」，逾七成受訪者需要加班。不少打工仔需要面對工時長、缺乏休息、睡眠不足、情緒壓力無處釋放等問題，令健康問題頻生，容易「生蛇」（患有帶狀疱疹），大大降低生活質素。筆者認為政府除了改善勞工制度從根本保障市民，亦應從基層醫療的預防措施著手，納入帶狀疱疹疫苗至成人疫苗資助計劃，以解市民切身之痛。



來稿作者：陳穎欣



政府在去年12月公布《基層醫療健康藍圖》，加強本港基層醫療，並提出「以預防為重」等策略。筆者翻查資料檢視本港現行有關疾病預防的政策，發現衞生防護中心的「政府防疫注射計劃」及「成人疫苗資助計劃」，只為65歲或以上長者提供免費的季節性流感疫苗及二十三價肺炎球菌疫苗，而相關計劃自2019年中便沒有更新。由此可見，現行疫苗計劃的保障範圍並不足夠，甚至怱略50歲至64歲這群本港勞動力支柱，極具改善空間。

打工仔延後退休 潛在生蛇人數多

事實上壓力大、過於疲憊、免疫力低等打工仔常見的健康情況，均屬於生蛇的高風險因素。據統計本港有97%的39歲以上人士曾患水痘，當中約三人便有一人有機會在一生中生蛇，而專家更指50歲或以上人士生蛇的風險會更高，美國更有研究指50歲或以上新冠患者「生蛇」的風險會增加15%。而據政府統計處2022年的數字顯示，本港50歲或以上勞動人口高達186萬；現時各行各業人才短缺情況普遍，部分行業更需要員工延後退休，可見潛在生蛇人數之多。

筆者也有接觸過生蛇患者，生蛇雖然不會致命，但生蛇引起的神經痛則會令人痛不欲生，而且有可能持續數月甚至數年，嚴重影響生常日活，患者難以在短時間工作。一旦打工仔生蛇，無可避免會令工作表現下降；而對運輸業、建築業和飲食業等一眾基層勞工而言，生蛇更會直接影響其收入，手停口停，為他們及其家人構成沉重經濟壓力，甚至引起更多問題。

坊間現時已有有效預防生蛇的疫苗，其效用可達9成並維持多達十年，但價格對基層家庭而言實在太昂貴。筆者也留意到近月有機構免費或以優惠價格為基層市民接種帶狀疱疹疫苗，活動推出後反應熱烈，反映社會對預防生蛇已有一定關注度，對資助疫苗有需求。筆者認為政府應利用現時推動基層醫療的時機，改革現行成人疫苗計劃，資助50歲至65歲人士接種帶狀疱疹疫苗，保障這班最高危勞動群體的健康和本港生產力，也可以避免基層勞工因為疫苗價格原因無法接種，只能默默承受生蛇之苦。

作者陳穎欣是工聯會立法會議員、全國青聯委員。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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