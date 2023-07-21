生蛇｜帶狀皰疹兩款疫苗怎選擇？價格、保護期、安全性都有不同

「生蛇」帶狀疱疹就醫通常年紀越大，越容易發生。據台灣疾管署統計，台灣人每3人就有1人終生可能罹患至少一次的帶狀疱疹。



由於帶狀疱疹是水痘病毒潛伏在神經節中，只要小時候得過水痘就有可能發作，尤其當處於壓力、免疫力低下、或患有糖尿病等慢性疾病者，更容易好發。醫生提醒，高風險族群可以考慮自費接種帶狀疱疹疫苗，遠離發病危機。

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帶狀疱疹是由水痘帶狀疱疹病毒（varicella-zoster virus，VZV）感染所造成，只要患者曾經得過水痘，病毒就會潛藏在脊椎的背根神經節內，當身體免疫功能不穩定時，病毒就會活化並沿着神經跑出來。因為神經皮節是帶狀分佈，所以帶狀疱疹會沿着神經節長出帶狀水泡狀皮疹，才被稱為「生蛇」。

值得一提的是，很多人常以為嘴唇旁邊冒出的「唇疱疹」或手部的「汗疱疹」也是「帶狀疱疹」的一種，其實他們3個完全不一樣！

唇疱疹是一種 HSV 1病毒（Herpes Simplex Virus）的感染，通常在顏面嘴唇黏膜發作，且多在嬰幼兒時期就被感染，只要免疫力下降時就可能出現。手部的「汗疱疹」，多發生在夏天，在中醫觀點來看，病因可能與環境及體內的濕氣過重有關，但跟帶狀皰疹沒有關係，也不會傳染。

帶狀疱疹症狀有哪些？長在「這些部位」要當心

至於帶狀疱疹發病時，通常會先出現皮膚疼痛、刺癢、痠麻等前兆，約2至3天後冒出成群的水泡，並長在紅色皮疹班塊上，有醫生形容就像「玫瑰花瓣上的露珠」。

但罹患帶狀疱疹可一點都不浪漫，一旦紅疹、水泡出現後，會合併出現癢刺電麻的疼痛感，且傷口會有灼燒感，甚至連碰到衣服或被風吹到都會痛，因此又被稱作「百痛之王」，民間舊時甚至流傳「斬生蛇」習俗，就可知這種痛有多可怕。

新竹臺大分院家庭醫學部周孜容醫生說，隨着病程發展，水泡會逐漸化膿、結痂，只要適當護理，2至4周內慢慢痊癒，不過若有幾個部位出疹，可能會影響視力、聽力、甚至排泄控制能力等後遺症，千萬不能輕忽：

●眼皮、耳朵、鼻子：眼睛失明、聽力受損、顏面神經失調

●頭頸部：嚴重可能導致腦炎、腦出血

●生殖器周圍：大小便失禁。



周孜容提醒，當紅疹變成水泡後，千萬別自行戳破，否則可能會造成傷口感染；而且在結痂前都具有傳染力，所以建議傷口處可以透過紗布覆蓋，避免他人直接接觸。

比較麻煩的是，即使水泡結痂癒合後，還是有5~10%的人會出現「疱疹後神經痛」，留下長期的抽痛、麻痺、刺癢，就像不時被電到一樣，令人痛不欲生，甚至影響日常生活。

周孜容解釋，若帶狀疱疹發作90天後仍有神經不適症狀，醫學便定義為「疱疹後神經痛」，影響時間短則幾個月，長則可達數年。因此會建議若皮疹退掉後仍持續疼痛可盡速就醫，並使用神經痛治療的藥物改善症狀，也可適量補充維他命B群，加速神經的修復。

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高風險族群有哪些人？

臺中慈濟醫院感染科主任王瑞興醫生說，雖然帶狀皰疹是由潛伏在神經節中的水痘病毒所引起，但不論有無水痘或帶狀皰疹病史，季節變化或免疫功能不穩定時都應多留意。

高風險族群包括：

1. 50歲（含）以上成人

2. 癌症（血液淋巴癌或正接受化療）

3. 免疫功能低下

4. 風濕免疫患者

5. 作息不規律、生活或工作壓力大



安南醫院皮膚科陳郁蓁醫生則表示，得過水痘的患者，終其一生有超過3成的機會罹患帶狀皰疹；由於台灣直到2004年才對新生兒全面施打水痘疫苗，因此2004年之前出生的人，有9成以上都得過水痘。

換言之，目前20歲以上的民眾，身上大都有潛伏的水痘帶狀疱疹病毒，但神經修復能力與年紀有關，年紀越大，所需的修復時間就越長，且不適症狀也會更久、更嚴重，因此預防帶狀皰疹，最有效的方法就是接種疫苗，建議年逾50歲、患有糖尿病／腎臟病等慢性病者或有免疫不全疾病者，可以主動跟醫生諮詢。

2種帶狀皰疹疫苗有甚麼差異？

陳郁蓁說，目前針對帶狀皰疹有兩種疫苗，一種是活性帶狀皰疹疫苗(Zostavax®)，另一種則是去年新推出的非活性重組疫苗 (Shingrix®)，兩種疫苗皆適用於50歲以上成人，或18歲以上具有罹患帶狀皰疹風險較高者。

Shingri為非活性的基因重組疫苗，對免疫不全或免疫功能低下者而言，會比活性減毒的Zostavax安全，保護力也較持久。目前文獻顯示，Shingrix注射 7年後的疫苗保護力可維持91%以上，且推估可持續約19年；Zostavax注射7年後則大約只剩40%，施打後6~10年建議再追加1劑。

另外，Shingrix對80歲以上仍有高度保護力，並可和其他疫苗(如新冠疫苗、肺炎鏈球菌疫苗、流感疫苗等)同時接種。但Shingrix為肌肉注射，相較Zostavax為皮下注射，注射後的局部不適感較明顯，且Shingrix必須施打兩劑(間隔2~6個月)，價格也較高昂。

醫生建議，預防勝於治療，建議曾罹患帶狀皰疹者，可於發病1年且無相關症狀後，接種帶狀皰疹疫苗；另平常應維持健康飲食及良好生活習慣，低油低鹽低糖，保持規律運動，也是避免「打草驚蛇」、預防帶狀皰疹發生的不二良方。

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