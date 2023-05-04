帶狀疱疹｜長期壓力大、作息混亂易生蛇　醫生建議多補充1營養素

早前台積電工程師因帶狀疱疹（又稱生蛇）要求提早下班，主管私自向其他人透露病情，因侵犯隱私權被台灣法院判處2月徒刑，讓不少民眾疑惑到底什麼是「帶狀疱疹」？



為什麼帶狀疱疹不能熬夜？臨床醫師解釋：「長時間處於壓力狀態、習慣熬夜、作息不正常等因素，導致免疫力下降都可能增加帶狀疱疹發生率。」

為什麼會有「疱疹後神經痛」？（按圖看清👇👇👇）

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帶狀疱疹跟水痘有什麼關係？

「帶狀疱疹」並非少見，是水痘帶狀疱疹病毒「再次活化」，只要小時候得過水痘後體內都會潛藏病毒，當免疫功能低下、身體狀況不佳帶狀疱疹就可能跑出來作怪！

帶狀疱疹引起的水泡常出現在身體各個部位、甚至臉部也可能出現，包含頭頸部、手臂、腿部都是常見好發部位，不僅干擾患者睡眠、日常活動，讓患者痛到「懷疑人生」，只是初期症狀並不容易早期發現，有時候單純誤以為是一般皮膚問題，經過治療了之後，有些神經疼痛的症狀還是可能一直持續。

根據台灣健保資料庫統計顯示，台灣每年每1000人大概有5人會得到帶狀疱疹，其中年齡層大於60歲的人則增加2倍，每年每1000人大概有10人發生；而60歲以上會有10%的人會發展成「疱疹後神經痛」，也就是指皮膚疱疹消失後，傷口部位還是會有持續性的疼痛，不但身體持續不舒服，也會影響生活品質。

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為什麼會有「疱疹後神經痛」？可能跟維他命D有關

台灣奇美醫院麻醉部暨疼痛科主治醫師廖書緯說，疱疹後神經痛跟身體營養素的狀況有關，像是有一個病例在疱疹消失後還是有持續的刺痛和抽痛，結果檢查之後發現有嚴重維他命D缺乏的情況，用高劑量的維他命D滴劑治療後改善不少。

事實上，研究也慢慢發現帶狀疱疹後神經痛（postherpetic neuralgia; PHN）似乎跟體內維他命D不足有關。2018年的研究發現，維他命D不足可能在疱疹後神經痛的發生中有重要作用。

這個研究是用「回溯性病例」來分析，病例組62人與對照組186人，病例組是50歲以上，初次被診斷為帶狀疱疹和／或帶狀疱疹後神經痛；結果發現有疱疹後神經痛的人，有77.4%的人血中維他命D都缺乏，另一組則只有49.5%，所以疼痛跟維他命D的缺乏明顯有著正相關。

另外一個可能是，疱疹後神經痛跟年齡也有關，而年齡比較大的人也通常都有缺乏各種營養素的情況，尤其是維他命D，而這些營養素又跟免疫系統的平衡有關，透過補充營養素，也可以減少得到帶狀疱疹的機率，或是減少疱疹後神經痛的機率。

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預防帶狀疱疹，可以靠疫苗！

除了治療之外，預防也是一個重要的環節，廖書緯提醒，其實現在已經有帶狀疱疹的疫苗，符合以下的條件就可以進行施打：

- 年齡大於50歲且有多重慢性病。

- 免疫功能不良的族群。



廖書緯說，根據英國公共衛生期刊（BMC Public Health）大型的臨床研究發現，有施打帶狀疱疹疫苗，罹患帶狀疱疹的機率減少5成；即使打了疫苗仍罹患帶狀疱疹，發生疱疹後神經痛的比率亦可減少6成。即使得到帶狀疱疹，也可以去注意變成疱疹後神經痛的危險因子，及早積極治療、止痛，避免之後有長期性的疼痛。

疱疹後神經痛的危險因子

- 高齡

- 免疫功能不全

- 起疹子前疼痛時間長於3天

- 急性期疼痛劇烈

- 疹子數量密集

- 有眼部的侵犯



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尤其在疫情時代，臨床上也有患者是因為接種新冠疫苗，身體免疫系統發生改變，加上過度勞累、無形生活壓力，也可能增加帶狀疱疹發生率。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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