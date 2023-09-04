颱風海葵｜運輸署籲市民預留充裕時間出門　料開學日路面較擠塞

強烈熱帶氣旋海葵已進入本港800公里範圍，天文台在早上4時40分發出一號戒備信號。運輸署表示，預計開學日整體交通一定會比平日較為繁忙擠塞，市民，特別學生應該預留更充裕坐車坐船時間，預早出門，避免延誤行程。並要留意途經道路及行人路情況，注意安全。全港所有巴士路線已經恢復服務，頭班車均會正常開出，當中包括較早前港島南區部分路段因塌樹或道路障礙物而受影響的城巴路線。



運輸署於上午6時05分表示，由於一號戒備信號現正生效、天雨路滑，呼籲市民須留意當局可能會實施特別的交通及運輸措施；留意個別道路可能出現交通擠塞的情況；提早計劃行程路線；預留充裕時間出門；小心駕駛及保持忍讓。



運輸署指出，較早前因交通意外而封閉的廣東道（往佐敦道方向）近戲曲中心的部份行車線現已解封；沿廣東道實施的臨時交通安排亦已取消。另外，由於路面下陷，海泓道（往佐敦道方向）近文昌街休憩花園的部份行車線現已封閉。

運輸署表示，市民出門前請留意電台電視台廣播的最新交通消息，亦可以透過運輸署的流動應用程式「香港出行易」，或者各個公共運輸服務營辦商熱線電話及網頁，了解最新的交通及公共運輸服務情況。