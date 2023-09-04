退役列車復活　港鐵兩卡東鐵線烏蠅頭車廂今年底於灣仔海濱展出

隨着鐵路發展及機件老化，陸續有港鐵列車退役，過往有不少直接送至堆填區，令不少市民婉惜。港鐵今日（4日）表示，將兩卡已退役的東鐵線中期翻新列車（又名「烏蠅頭」列車）車廂捐贈予發展局，並重置於灣仔第四期水上運動及康樂主題區，車廂位置會鋪設路軌、軌枕及道碴，預計今年底正式向公眾展出。



不過亦有關注鐵路發展的鐵路專頁創辦人表示，雖然此舉可讓大眾親近退役的車廂，但亦擔心海濱位置近海，憂慮車廂容易生銹，希望當局交代保養方法。



兩卡「烏蠅頭」車廂日後重置於灣仔第四期水上運動及康樂主題區。（發展局設計圖）

兩卡「烏蠅頭」車廂屬連接駕駛室的車廂，港鐵與局方協調後，將於日內經水路，將車廂運送至灣仔第四期水上運動及康樂主題區，隨後會再設計裝修。港鐵指，已展開前期工作，於主題區展示車廂位置，鋪設路軌、軌枕及道碴。港鐵團隊亦會就如何長期保養車廂，向局方提供意見及保持聯繫。

「烏蠅頭」於2022年5月，即東鐵過海線通車前夕退役，列車本身有約40年歷史，期間曾經翻新。港鐵車務總監李家潤表示，希望透過善用退役列車資源，為公眾提供可用空間及美化海濱。他續指，雖然「烏蠅頭」列車已於去年5月全面退役，但現時其中兩卡車廂可以用另一種方式跨越維港，讓公眾瞭解「烏蠅頭」列車對香港鐵路服務的貢獻。

▼2022年5月6日 東鐵「烏蠅頭」12卡列退役▼



+ 17

關注鐵路發展、社交平台專頁「火車未到站」創辦人紀俊安表示，香港要尋找足夠空間陳列完整退役車廂並不容易，開放灣仔海濱屬權宜之計。他續指，過往有關部門於海濱舉行多種別開生面的活動，相信今次安排能夠活用退役車廂，讓大眾親近退役的車廂。

不過紀俊安亦憂慮，海濱位置較為當風，同時擔心近海吹風易生銹，期望發展局及港鐵交代退役列車保養方法，釋除大眾疑慮。他又建議，車廂周邊宜加設展板，介紹「烏蠅頭」以及東鐵線過海段歷史。

「火車未到站」社交媒體專頁創辦人紀俊安。（資料圖片）

港鐵於2021年推出「退役列車保‧傳計劃」，透過原卡保育、將車廂及部件循環再用及升級改造等方式，讓退役列車以不同形式繼續服務公眾。港鐵至今已與超過20個非牟利團體、社區夥伴和政府部門合作，將超過500件退役列車部件，如座位、扶手等捐贈予長者中心和學校，以及作地區休憩設施；亦將列車部件改造成用作肢體伸展運動的設備，並由港鐵義工隊安裝至長者家居使用。