實習計劃｜港大女生獲派英國港鐵實習：英國與香港社會步伐不同

疫情後政府重啟「企業內地海外暑期實習計劃」，合作企業之一的港鐵，今年提供10個內地及海外實習名額，包括深圳、北京及英國倫敦，為期6個星期。有實習生獲得到倫敦的港鐵伊利沙伯綫（MTR Elizabeth line，MTREL）工作，於車站解答當地乘客疑問；另有到北京的實習生最難忘實地考察，徒步行走站與站之間的隧道。



林芷婷到倫敦港鐵實習：想了解疫情後外國社會復蘇情況

現讀港大城市規劃理學碩士一年級學生林芷婷，赴英國倫敦伊利沙伯綫實習。她表示是次參與計劃，主要想獲得海外實習機會，除了可以體驗外國生活，亦想了解疫情後外國社會復蘇的情況。她續指，港鐵是鐵路與公共發展模式的公司，實習經驗對她的學業十分大幫助。

林芷婷在英國獲派客戶體驗部，主要是對外工作，其中一個星期做與社區連繫的工作，如在大型車站擺站，解釋乘客問題，又或者與司機一同帶小朋友及家人到駕駛室體驗，發現當地小朋友十分熟悉列車型號及路綫。

倫敦香港班次間距大：香港搭港鐵「真係好快好方便」

提到實習時最難忘，林芷婷說很多機會接觸不同年齡層乘客，年幼至年長乘客有不同需求，指伊利沙伯綫由東至西邊，「每個車站都有唔同特色，每個社區有唔同特色嘅時候，原來唔同service（服務）需要擺喺唔同車站」。她實習期間曾跟當地政府機構一天，了解政府與MTR合作所需的資源，亦在英國MTR總部了解車站重新發展過程，她認為這些都是超乎當初所預計之中。此外，她表示實習也讓自己學懂港資公司如何在外國與當地政府部門及企業合作。

林芷婷另提及，港鐵為實習生安排working buddy（工作伙伴），到埗後當地主管亦問她最好奇是什麼，令她更容易適應英國環境。她認為英國與香港社會步伐不同，在倫敦一班車需等待7至8分鐘是平常不過，香港則是2至3分鐘一班車，讓她感到香港搭港鐵「真係好快好方便」。

問到香港與英國的鐵路分別時，林芷婷表示倫敦鐵路擁有一段悠久歷史，伊利沙伯綫有很多車站，舊有的車站為歷史建築物，不能輕易拆除。她指香港暫時未有舊新建築物共存於同一個站，倫敦會將舊售票處發展成商店。她談到工作時遇到最困難的是天氣，指倫敦經常下雨，需要冒着雨到各站檢查設施。

往北京的實習生：最難忘徒步行鐵路「好黑嘅隧道」

另一名到北京京港地鐵實習的許廷徽，即將升讀港大測量學理課程三年級。他表示是參與計劃，主要想善用暑假去大型公司工作，藉此獲取工作經驗以了解職場環境。他指能夠到不同地方工作屬難得機會，既可學到自己主修科的知識，又可體驗各地的文化，開拓自己眼界和擴闊視野。

許廷徽被分配到合約部，他指合約部的工作範疇與測量息息相關，例如合同、招標、建築法等知識。除了課本上知識外，他同時可親身到興建中、即將落成，以至營運中的車站及車廠考察，以了解工地運作及車站營運。許廷徽回想起最難忘經驗是參觀仍在興建的兩個車站，當徒步穿越車站與車站之間時，要經過「一條好黑嘅隧道」，即使打開電筒亦未能望到盡頭，笑言「而家諗返起都有啲驚」，但正正如此難忘，才能獲得深刻印象。

初時不習內地主要用電子支付

內地與香港文化不大相同，許廷徽指自己感受到最大差異是語言，因為一直生活於香港，主要運用廣東話及英語溝通，而與內地同事工作則用普通話，自言普通話不太好，不過他們不介意自己「講嘢比較慢」。他又表示，日常生活亦有很大差異，指購物上香港比較倚賴現金付款，而內地不論衣食住行則主要用電子支付，甚至會有人面識別付款，稱「一開始都有啲唔習慣」。問到工作文化有否差異，許廷徽指在北京出席部門會議時，所有同事都勇於自由表達意見。

經過6個星期的實習，許廷徽表示十分珍惜是次經驗，稱「帶走好多知識同回憶」，希望有更多年輕人有決心及機會找到自己擅長職業。他另表示，港大測量學範疇大，畢業後工作才選擇專職，而是次經驗讓他了解整個行業，從而更清晰未來出路及方向。至於未來發展，他指港鐵是具有吸引力的公司，其業務涵蓋多方面，認為可以讓自己知道擅長及興趣的部分。

港鐵三年共32個實習名額 曾安排到內地、英國及澳洲

今年政府與大企業合作，推出328個海內外實習名額。港鐵已是第3年參與，總共提供32個實習名額，過去曾安排實習生到內地、英國及澳洲工作。

公司人力資源總監鄭惠貞表示，今年申請人中約有四分一人揀選港鐵，認為他們可能基於港鐵能夠提供不同職位，所以選擇港鐵為實習企業。她指甄選會因應學生的面試表現、學業成績、領導才能、對港鐵提供的機會有多大興趣等，當然亦會顧及公司需要，學生背景和興趣安排職業，又稱「年輕人都係一張白紙」，他們都好樂意接受不同機會。

鄭惠貞另指，即使實習生未來不在港鐵工作，亦希望是次計劃能協助他們在未來各行各業發光發亮。