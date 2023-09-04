觀鳥會指雀鳥撞玻璃走廊　魂斷屯馬綫美孚站　港鐵貼防撞貼紙

香港觀鳥會普查員在今年5月在全港 88 條一公里長路線數算麻雀數目，統計全港今年約有 24.3 萬隻麻雀，較去年跌10%，但原因未明。組織發現，不少雀鳥因撞擊市區玻璃幕死亡，其中港鐵美孚站屯馬綫通道是鳥撞「黑點」，經組織與港鐵溝通下，已貼上防鳥撞貼紙，避免意外發生。



香港觀鳥會120位普查員在今年5月，分組在全港鄉村區、住宅區、康樂及休憩區、工業區、農地區、商業區等六地設立共 88 條一公里長路線數算麻雀數目。結果顯示，全港今年約有 24.3 萬隻麻雀，較去年的26.8萬下降10%，原因未明。其中，深水埗、屯門、黃大仙為三大麻雀密度最高的區域。另外，調查亦顯示，香港共有145個鳥巢，34%的鳥巢築於排水口或排氣口。

誤中老鼠膠陷阱等死

組織研究主任鍾晉霆表示，以上數據顯示麻雀已融入了城市生活，除2021年外，近六年香港麻雀數目維持在24萬到27萬隻，但據國際鳥盟的估算，樹麻雀在全球有下跌的趨勢。

組織觀察到，都市雀鳥容易因撞擊而死亡，他表示，雀鳥因無法識別玻璃幕牆為障礙物，以為可以飛過而誤撞建築物，結果導致受傷或死亡。他建議，大廈玻璃外牆貼上防鳥撞貼紙，令雀鳥可以識別該處為外牆。他指，過往在美孚站由荃灣綫轉車到屯馬綫的通道發生多宗鳥撞事件，經組織與港鐵溝通下，在該處貼上防鳥撞貼紙，避免意外發生。

他提到，老鼠膠亦為都市雀鳥會遇到的一大陷阱，因為雀鳥會被黏在老鼠膠上的昆蟲吸引，而誤中老鼠膠陷阱，牠們難以獨力脫困，最終可能因受傷、飢餓等因素而死亡。他指，嘉道理農場數字顯示，單在今年1月已接收到25隻野生雀鳥誤中老鼠膠的的個案，當中包括麻雀、鵲鴝、珠頸斑鳩等都市雀鳥。組織建議，市民應減少使用老鼠膠，避免雀鳥被黏在老鼠膠上。