美孚站落地反光玻璃隨時成雀鳥殺手　觀鳥會揭個半月錄五死兩傷

落地玻璃倒映藍天白雲、大自然景觀，但卻隨時因為美景令雀鳥冷不防朝如鏡子般的玻璃狠狠撞去，隨時成為殺雀兇手。

有關注團體上月在美孚地鐵站的玻璃幕牆對出發現一隻受傷的東方大葦鶯，其胸部有瘀傷，頭部羽毛亦有殘缺，估計曾撞落地玻璃。香港觀鳥會早前展開普查，在短短一個半月內，已在該地鐵站的落地玻璃附近發現至少五死兩傷雀鳥個案，呼籲港鐵正視鳥撞問題。



香港觀鳥會上月中收到香港野生雀鳥保育關注組報告，指在美孚地鐵站的玻璃幕牆對出，發現一隻受傷的東方大葦鶯，及後送到嘉道理農場暨植物園的野生動物拯救中心。根據中心資料，該鳥胸部有瘀傷、頭部羽毛有殘缺，相信與鳥撞有關，經治療後已完全康復及「野放」。

該會調查員今年九月起在美孚地鐵站、青衣地鐵站、中大及港大校園展開每周一次的鳥撞調查，連同公眾報告，至今錄得17隻鳥撞個案，涉及15死2傷，當中包括中國列作「近危」的矛斑蝗鶯、屬「本地關注」的小蝗鶯、紅喉歌鴝、樹鷚、綠翅金鳩、珠頸斑鳩及鶲科雀鳥等鳥種。

雀鳥遷徙季節成鳥撞高峰

香港觀鳥會保育主任黃雪媚表示，美孚地鐵站有多塊可以反射自然景象的落地玻璃，雀鳥在外面覓食時容易誤以為倒映的影像是環境的一部分，過去一年已發生超過30宗懷疑鳥撞個案，在玻璃遺下白色粉末，殘餘痕跡顯示了雀鳥頭部、翅膀等形態，部分玻璃上亦殘留其羽毛、糞便。綜合調查員及市民報告的資料，由今年九月中至十月期間，在美孚站已發現15個鳥撞拓印，以及五死兩傷鳥撞個案。

她說，每年八月至翌年五月都是雀鳥遷徙季節，過往發現的死亡個案，屍體沒有明顯創傷，但有吐血，翅膀及頸部亦有骨折，若附近有大塊的落地玻璃，估計與鳥撞有關。

嘉道理農場暨植物園亦表示，每年接收近百隻撞到玻璃或建築物而受傷的雀鳥，每逢秋末鳥類遷徙及冬季鳥類來港渡冬時，數目更相應增加，其中大廈密度高的地方如九龍城、黃大仙、尖沙咀和鰂魚涌更是「鳥撞」受傷的高危地區。以去年為例，該園收到17隻確認撞玻璃受傷的的野鳥，另有80多隻憑傷勢推斷、疑似撞窗或建築物的雀鳥。

美孚港鐵站西面其中14塊玻璃已貼有防鳥撞貼紙。（香港觀鳥會提供）

促港鐵在鳥撞黑點貼上反射紫外線黏貼

黃雪媚認為，最理想是樓宇落成前已加入防鳥撞設計，但即使是已落成建築物，也可以後天補救。香港觀鳥會去年起多次去信要求港鐵正視鳥撞問題，盡快為美孚站107塊已知有高鳥撞風險的玻璃採取預防措施，例如在玻璃外牆表面以約5厘米間距，貼上反射紫外線黏貼。該會發現，港鐵上月只為其中14塊玻璃貼上防鳥撞貼紙，再次促請港鐵盡快改善所有高危玻璃幕牆，減低鳥撞風險。

港鐵回覆查詢指，一直與關注團體保持溝通，最近已試行在美孚站大堂部份玻璃外牆貼上防鳥撞貼紙，會繼續密切留意車站情況，探討試行措施的成效。