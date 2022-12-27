鳥撞事件終獲關注 港鐵美孚站完成貼紙工程 觀鳥會：繼續關注

早前報導過港鐵美孚站暗藏「雀鳥陷阱」，鳥撞原因主要是站內有多塊反射自然影像的落地玻璃，雀鳥以為可以飛過而誤撞建築物，造成受傷甚至死亡。港鐵公司就美孚鳥撞一事，一直同關注團體保持溝通，早前亦已試行在該站大堂部份玻璃外牆上貼上防鳥撞貼紙，探討是否可減低相關情況。經徵詢專業意見後，由於美孚站附近樹木較多，港鐵公司決定擴大該站貼紙範圍，美孚站大堂的外牆、超過100塊玻璃均會貼上防鳥撞貼紙。



107塊防鳥撞貼紙12月底正式完成

觀鳥會早兩日在其Facebook寫道，除了美孚站107塊防鳥撞風險的玻璃外，連同該站F出口附近一排有潛在風險的玻璃，已全數貼上防鳥撞波點貼紙，對保育鳥類來說絕對是好消息。觀鳥會保育主任黃小姐指出，最新一個鳥撞報告最快要明年年頭才有，雖然成效未必即時見到，但選用這款3M波點貼紙，是參考了外國的鳥撞案例，貼了波點貼紙有助大大減低鳥撞情況。

望大眾繼續關注本港鳥撞事件

觀烏會補充，過去一年已去信多次求港鐵公司解決鳥撞問題，亦跟不同關注團體、鳥友、鳥撞調查員及熱心市民努力發聲，美孚港鐵站鳥撞問題終得到正視。除了美孚站，全港還有不少鳥撞黑點存在，如青衣站，有些更加可能未被發現。觀鳥會希望大家繼續關注及支持，一齊為雀鳥創造一個更安全的生活環境。有興趣的市民可成為「鳥撞記錄員」，幫忙通報鳥撞個案。

大家可成為「鳥撞記錄員」，協助記錄鳥撞個案。（資料圖片）