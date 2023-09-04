兩女食購自內地牛肝菌疑食物中毒　求醫後情況穩定出院

衞生署今日（4日）正調查一宗懷疑進食購自牛肝菌後食物中毒的個案，涉及兩名分別37及52歲的女病人。兩人食用早前購自內地的牛肝菌，約一至兩小時後出現腹痛、腹瀉等徵狀，求醫後情況穩定並自行出院。



衞生署今日（4日）正調查一宗懷疑進食牛肝菌後食物中毒的個案，涉及兩名分別37及52歲的女病人。（資料圖片）

進食內地牛肝菌後腹痛、腹瀉、嘔吐

衞生署衞生防護中心今日正調查一宗懷疑進食牛肝菌後食物中毒的個案，涉及兩人。個案涉及兩名分別37及52歲的女病人，她們昨日（3日）在家中午膳，烹煮和進食早前購自內地的牛肝菌，約一至兩小時後出現腹痛、腹瀉、暈眩、出汗、噁心及嘔吐等徵狀。兩人同日到伊利沙伯醫院急症室求醫，情況穩定，其後自行出院。

專家警告，如誤食未徹底煮熟的牛肝菌，或會中毒繼而產生幻覺。（資料圖片／羅俊文攝）

進食不同菇種可致幻、昏迷或肝衰竭 嚴重者可致死亡

衞生防護中心表示，進食菇類引致的食物中毒一般為急性。病徵通常包括進食後短時間內出現噁心、嘔吐和腹痛等腸道徵狀。因應不同的菇種，病人亦可能出現如大量流汗、幻覺、昏迷或其他神經系統病徵和肝衰竭，嚴重者更可能引致死亡。

勿買懷疑混雜不明品種菇類或採野生菇 烹煮不會破壞毒性

中心又補充，市民應向信譽良好可靠的供應商購買菇類，不要購買懷疑混雜了不明品種的菇類，亦切勿採摘野生菇類進食，因為市民難於辨別該些菇類是否適宜食用。以可供食用的菇類品種混雜不可食用或帶毒性的菇類品種並不會稀釋毒性，在大部分個案中，烹煮亦不會破壞其毒性。

中心呼籲市民，如懷疑因進食菇類引致食物中毒，應立即求醫。如有剩餘菇菌，應帶同前往求醫，以供辨識種類。