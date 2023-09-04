城巴明年加薪4.3%　推半日制吸納斜槓族入行　九巴推五天車長制

城巴今日（４日）宣布2024年全體職員整體加薪幅度為4.3%，前線人員包括車長、技工及管理職級前線同事，將享有加薪最低保障，及提前四個月由9月1日起加薪。不過原新巴工會指是次加薪仍未能達到工會期望及表示遺憾。



城巴瞄準市場需求提供就業機會，全新「全職車長」合約提出更佳的待遇，連同新入職獎金，平均每月收入可高達29,000 元，不少車長更月入逾30,000 元；主力吸引斜槓族及持家者加入的半日制車長，連同新入職獎金，月薪則可達 17,200 元。



另外，九巴表示，全體員工本年度的加薪幅度為4.2%，而新入職車長獎金高達16,000元。九巴也設有五天工作制全職車長，為員工提供更彈性和靈活工作安排，每天基本工時8小時，包括一小時有薪用膳時間，逾8小時後的薪津以超時工作津貼計算，同時享有周年增薪點及與其他全職車長相同福利。



城巴領導團隊主動邀請勞資協商會、工會及同事代表討論年度薪酬調整事宜，並在今日公布薪酬調整方案後合照留念。（城巴提供）

大部份前線加幅達4.5%或以上

城巴今日宣布2024年全體職員整體加薪幅度為4.3%，前線員工包括車長、技工及管理職級前線人員，將享有加薪最低保障，及提前9月加薪，意味大部份前線員工在不足12個月內享有第二次調整薪酬。城巴表示，一直視員工為最重要的資產，並致力提升薪酬待遇，提升工作環境以鞏固團隊。今年城巴領導團隊主動邀請勞資協商會、工會及同事代表參與多場會議，聽取各方對薪酬調整的期望及意見。

在廣泛收集各方反饋後，城巴決定加薪幅度為4.3%。全職車長及維修人員更可獲每月加薪不少於910 元的保障，大部份前線員工加薪幅度因此可達4.5%至5%。至於非前線同事，將會如期進行年度工作表現評核，並按其表現及基於整體4.3%的加幅，於 2024年1月調整薪酬。

城巴又表示，是次調整幅度參考多項因素而定，包括感謝同事們在此關鍵時刻作出的貢獻、良好勞資關係、通脹壓力及現時的勞工市場狀況等。

全職車長新入職獎金達12000元

城巴續指，在各行業面對嚴峻人手及低失業率挑戰的大環境，城巴瞄準市場需求提供就業機會。全新「全職車長」合約提出更佳的待遇，並提供「新入職獎金」高達12,000元；「半日制車長」享有周一至周五的工時保障及福利。薪酬調整後，以新入職全職車長每天工作十小時計算，連同新入職獎金，平均每月收入可高達29,000 元，不少車長更月入逾 30,000 元；主力吸引斜槓族及持家者加入的半日制車長，連同新入職獎金，月薪則可達 17,200 元。

計劃開辦不同新路線 加強口岸及機場路線服務

另外，城巴指計劃開辦不同新路線及鞏固現有網絡，及加強口岸及機場路線服務，同時激發香港「興」的動能，並指前線同事所扮演的角色尤為關鍵。城巴去年因應疫後復常為前線同事提早加薪，考慮目前正處於復甦階段，縱然經營環境仍具挑戰，城巴仍決定為所有前線同事於今年9月1日起加薪，較原定 2024年1月再次提前加薪。

新巴工會：加薪未能達期望 表示遺憾

新世界第一巴士公司職工會指，是次加薪仍未能達到工會期望及表示遺憾。工會透露，站長和督察級別同事，於評分後會計算加幅並追加回9月1日起計的加幅；而組別88車長亦會加薪4.3%，88組別車長的家屬證於換證後便可享用免費乘坐城巴福利。另外，工會指城巴公司將會重新設立新人獎及介紹獎，以及會將現時未續長約的合約同事，於續約時將無需審核直接簽長約。工會又指，兼職同事並不被包括是次加薪。

九巴今年加薪４.2%。（陳葆琳攝）

九巴加薪４.2% 新入職車長獎金高達16000元

九巴表示，九巴及龍運全體員工本年度的加薪幅度為4.2%，所有車長薪酬加幅追溯至6月1日生效。新入職全職車長每天工作10小時計算，計及年終雙糧，以及上述新入職獎金，平均每月收入可高達約29,000元。九巴設有周年增薪點，全職車長每年通過評核可獲遞增一個薪金點。

九巴亦宣布，已持有巴士駕駛執照並受僱成為全職車長的人士可獲獎金高達16,000元。已有駕駛專營巴士經驗的新入職車長，其起薪點將參考現職薪酬而釐定，確保其底薪不低於當前職位的底薪水平。所有新入職九巴的全職車長均可享迎新獎金10,000元；而於入職前已持有巴士駕駛執照的新入職全職車長更可在成功通過試用期後獲發放一筆過6,000元的巴士牌獎金，換言之，合資格的新入職車長可獲16,000元獎金。

此外，九巴指為員工提供全面的福利待遇，包括年尾底薪雙糧、安全獎金、員工免費乘車證及兩張或以上家屬免費乘車證（適用於三間專營巴士公司）、有薪在職培訓、涵蓋門診及住院的醫療保障及子女獎學金等，車長更可獲安排到鄰近居住地區工作，以及更穩定的編更安排，不用經常需要轉變工作更份，而影響工作和生活平衡。

九巴亦指，設有五天工作制全職車長，為員工提供更彈性和靈活工作安排。五天全職車長每周五天工作，每天基本工時8小時，包括一小時有薪用膳時間，逾8小時後的薪津以超時工作津貼計算。九巴五天全職車長可享迎新獎金8,000元，同時享有周年增薪點及與其他全職車長相同福利。

此外，九巴學院為車長提供專業培訓，其「專利巴士駕駛證書課程」，納入資歷名冊內的第三級別，完成有關課程後將取得相關資歷的認可。訓練期內，除了專營巴士駕駛訓練，學員亦須接受路線駕駛訓練、車型訓練、防衛性駕駛訓練、乘客服務、情緒管理，以及運輸署的公共巴士司機職前課程等。學員畢業前須接受模擬執勤評核，導師會根據學員的表現，通過評核，達到九巴的標準後，才正式成為車長。