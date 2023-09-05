Ocamp風波｜平機會：每年均有呼籲院校要求搞手接受反性騷擾培訓

大學迎新營（Ocamp）接連發生涉嫌性騷擾事件，平機會今日（5日）表示強烈關注，呼籲受到或目擊性騷擾學生不要啞忍，包括儘快向學校、平機會或執法部門投訴。平機會又指，為預防迎新營出現性騷擾，每年均有發信予各大專院校，呼籲它們要求學生接受反性騷擾培訓，包括負責籌辦、執行及參與迎新營學生，今年6月亦有發信予大專院校作出相同呼籲。



朱敏健：受到或目擊性騷擾千萬不要啞忍

對於不同大學迎新營涉嫌發生性騷擾事件，平機會主席朱敏健表示，有關行為不單對有關學生身心造成損害，更影響他們大學生活甚至往後發展，實在不容忽視。平機會呼籲受到或目擊性騷擾的學生千萬不要啞忍，應採取行動對抗性騷擾，包括儘快向學校、平機會或執法部門作出投訴。

平機會主席朱敏健呼籲受到或目擊性騷擾的學生千萬不要啞忍。（余俊亮攝/資料圖片）

朱敏健又指，平機會非常重視打擊校園性騷擾的工作，一直以來，平機會和大專院校緊密合作，透過研究調查、政策建議及培訓等多管齊下的工作，推動院校為教職員及學生建立安全的大學校園。

為了預防大專院校迎新營出現性騷擾的情況，平機會每年都有發信予各大專院校，呼籲它們要求學生接受反性騷擾的培訓，當中包括負責籌辦、執行及參與迎新營的學生，而大專院校亦可藉迎新營的機會，在新生預備開展他們大學生活的時候，透過培訓加強他們對性騷擾的知識。

今年6月有發信予院校呼籲它們要求學生接受反性騷擾培訓

平機會在今年六月份亦有發信予大專院校，作出相同呼籲。另外，平機會持續為大專院校提供有關性騷擾的培訓，今年1月至8月便為不同院校舉行了共33場培訓，接近2 000名師生參與。